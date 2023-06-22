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  1. В Украине

Шмыгаль назвал главные аспекты восстановления страны

09:35, 22 июня 2023
Премьер-министр Украины во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Лондон назвал главные аспекты восстановления страны.
Шмыгаль назвал главные аспекты восстановления страны
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины назвал главные аспекты обновления страны. Так, во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая состоялась 21 июня, Денис Шмыгаль озвучил ключевые этапы восстановления страны. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Первое – оценка ущерба.

По словам главы правительства, в настоящее время потребность в восстановлении составляет не менее 411 млрд долларов.

Также он упомянул, что вместе с Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН создан необходимый механизм для оценки ущерба, нанесенного российской агрессией.

Второе – приоритеты быстрого обновления.

Как отметил Шмыгаль, основными сферами, требующими быстрого восстановления являются энергетика, гуманитарное разминирование, критическая и социальная инфраструктура, поддержка экономики.

Для выполнения задач в этих областях необходимо 14,1 млрд долларов, уточнил премьер.

Третье – новая инфраструктура.

«Безопасность, безбарьерность, энергоэффективность, зеленые технологии – все это должно быть обязательными параметрами новой инфраструктуры при восстановлении», – подчеркнул премьер.

Четвертое – прозрачность.

Ранее была представлена экосистема цифрового восстановления, которая позволит контролировать каждый этап проекта восстановления.

Пятое – источник финансирования.

Источником финансирования должны стать конфискованные российские активы, поддержка международных партнеров и средства украинского бюджета. В частности, готовятся справедливые механизмы, позволяющие конфисковать до 500 млрд долларов российских активов.

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