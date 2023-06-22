Шмигаль назвав головні аспекти відновлення країни

Прем’єр-міністр України під час виступу на Конференції з питань відновлення України в Лондон назвав головні аспекти відбудови країни.

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України назвав головні аспекти відновлення країни. Так, під час виступу на Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбулася 21 червня, Денис Шмигаль озвучив ключові етапи відбудови країни. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



Перше – оцінка збитків.

За словами глави уряду, наразі потреба на відновлення складає щонайменше 411 млрд доларів.

Також він згадав, що разом зі Світовим банком, Європейською комісією та ООН створено необхідний механізм для оцінки збитків, завданих російською агресією.

Друге – пріоритети швидкого відновлення.

Як зазначив Шмигаль, основними сферами, які потребують швидкого відновлення є енергетика, гуманітарне розмінування, критична та соціальна інфраструктура, підтримка економіки.

Для виконання завдань у цих сферах необхідно 14,1 млрд доларів, уточнив прем'єр.

Третє – нова інфраструктура.

«Безпека, безбарʼєрність, енергоефективність, зелені технології - все це має бути обов’язковими параметрами нової інфраструктури при відбудові», – наголосив прем'єр.

Четверте – прозорість.

Раніше було представлено екосистему цифрового відновлення, яка дасть змогу контролювати кожен етап проєкту відновлення.

П'яте – джерело фінансування.

Джерелом фінансування мають стати конфісковані російські активи, допомога міжнародних партнерів та кошти українського бюджету. Зокрема, готуються справедливі механізми, які дозволять конфіскувати до 500 млрд доларів російських активів.

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