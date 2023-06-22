22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять українців, життя яких обірвала Друга світова війна.

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Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і пам'яті жертв війни.

«Двадцять другого червня ми вшановуємо світлу пам’ять українців, життя яких обірвала Друга світова війна, тих, хто став жертвою нацистських окупантів.

Сьогодні горем і болем у кожну українську домівку увірвалася війна з рашистськими окупантами. Від обстрілів, ракет і терору агресора гинуть не лише військові, а й ті, хто не несе жодних загроз: жінки, діти, хворі та люди похилого віку.

«Асвабадітєлі» вбивають мирних жителів, грабують міста й села, знищують все на своєму шляху.

Схиляємо голови, розділяємо біль непоправної втрати разом із близькими та рідними.

Героїчний опір російській навалі свідчить, що злагоджена чітка діяльність і стійкість Сил оборони України та вагома міжнародна підтримка – це запорука нашого успіху. Наша сила – в єдності! Нас не зламає жоден ворог!

Ми перемогли нацизм, переможемо й рашизм!

Слава Україні!», - наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

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