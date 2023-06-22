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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

22 июня отмечают День скорби и памяти жертв войны в Украине

09:16, 22 июня 2023
Сегодня мы чтим память украинцев, жизнь которых оборвала Вторая мировая война.
22 июня отмечают День скорби и памяти жертв войны в Украине
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 июня, в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны.

«Двадцать второго июня мы чтим светлую память украинцев, жизнь которых оборвала Вторая мировая война, тех, кто стал жертвой нацистских оккупантов.

Сегодня горем и болью в каждый украинский дом ворвалась война с рашистскими оккупантами. От обстрелов, ракет и террора агрессора погибают не только военные, но и те, кто не несет никаких угроз: женщины, дети, больные и пожилые люди.

«Асвабадетители» убивают мирных жителей, грабят города и села, уничтожают все на своем пути.

Склоняем головы, разделяем боль невосполнимой потери вместе с близкими и родными.

Героическое сопротивление российскому нашествию свидетельствует, что слаженная четкая деятельность и стойкость Сил обороны Украины и весомая международная поддержка – это залог нашего успеха. Наша сила – в единстве! Нас не сломает ни один враг!

Мы победили нацизм, победим и рашизм!

Слава Украине!», - подчеркнул начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

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