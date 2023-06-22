22 июня отмечают День скорби и памяти жертв войны в Украине

Сегодня мы чтим память украинцев, жизнь которых оборвала Вторая мировая война.

Фото из открытых источников

Сегодня, 22 июня, в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны.

«Двадцать второго июня мы чтим светлую память украинцев, жизнь которых оборвала Вторая мировая война, тех, кто стал жертвой нацистских оккупантов.

Сегодня горем и болью в каждый украинский дом ворвалась война с рашистскими оккупантами. От обстрелов, ракет и террора агрессора погибают не только военные, но и те, кто не несет никаких угроз: женщины, дети, больные и пожилые люди.

«Асвабадетители» убивают мирных жителей, грабят города и села, уничтожают все на своем пути.

Склоняем головы, разделяем боль невосполнимой потери вместе с близкими и родными.

Героическое сопротивление российскому нашествию свидетельствует, что слаженная четкая деятельность и стойкость Сил обороны Украины и весомая международная поддержка – это залог нашего успеха. Наша сила – в единстве! Нас не сломает ни один враг!

Мы победили нацизм, победим и рашизм!

Слава Украине!», - подчеркнул начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

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