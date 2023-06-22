«Ощадбанк» начал выдавать кредиты по программе «еОселя» на жилье, которое еще строят

В рамках программы «єОселя» уже можно выдавать кредиты на жилье, которое находится в состоянии строительства. «Ощадбанк» выдал первый кредит на жилье в строящемся жилом комплексе.

Фото из открытых источников

«Ощадбанк» выдал первый кредит по государственной программе «єОселя» на жилье, которое находится в состоянии строительства. Об этом идет речь на сайте банка.



Отмечается, что кредит был предоставлен для покупки жилья в строящемся жилом комплексе.



В то время как ранее кредиты выдавали только на готовое жилье.



В банке отметили, что включение в программу жилья в состоянии строительства существенно расширило предложение для участников.



Раньше по программе «єОселя» можно было приобрести недвижимость только на вторичном рынке или на первичном, если дом уже введен в эксплуатацию.

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