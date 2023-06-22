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  1. В Украине

Минобороны начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре

10:30, 22 июня 2023
21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для ВСУ в соответствии с Каталогом продуктов питания.
Минобороны начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре
Изображение: freepik.com

Министерство обороны Украины сообщило, что начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре.

Так, по результатам проведенных через систему Prozorro торгов, 21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для ВСУ в соответствии с Каталогом продуктов питания.

«Определены 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для их подписания, внесение депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.

Еще по трем процедурам из общих 22 были отклонены все участники в связи с несоответствием их ценовых предложений условия объявления. По ним объявлены повторные торги – эта информация освещена в системе Prozorro (по двум процедурам конечный срок подачи документов 22.06.2023, по третьему – до 27.06.2023)», - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в повторных процедурах закупки также принимают участие все желающие, а не только действующие участники. Поэтому, с целью расширения круга потенциальных участников и снижения цены на аукционе, просят приобщаться всем, кто имеет желание.

«Также продолжается ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов. Содержание заявлений разное, но в основном их суть заключается в претензиях к работе Коллегиального органа Минобороны по вопросам оборонных закупок», - рассказали в ведомстве.

При этом в целях максимального общественного контроля за процессом закупок Минобороны ввело в состав Коллегиального органа по вопросам оборонных закупок представителя Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны.

«Отмечу, все процессы происходят максимально открыто. Мы активно сотрудничаем с общественностью, за что благодарен, в частности, Антикорсовету, и, несмотря на все эти трудности, закупки продолжаются, договоры подписываются, все происходит с соблюдением всех процедур и сроков, определенных законом «О публичных закупках». Никаких затягиваний нет. Войско есть и будет полностью обеспечено – это наша ключевая задача», – прокомментировал заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов.

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