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  1. В Україні

Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою

10:30, 22 червня 2023
21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для ЗСУ відповідно до Каталогу продуктів харчування.
Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою
Зображення: freepik.com

Міністерство оборони України повідомило, що почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою.

Так, за результатами проведених через систему Prozorro торгів, 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для ЗСУ відповідно до Каталогу продуктів харчування.

«Визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

Ще по трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги – ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому - до 27.06.2023)», - розповіли у відомстві.

У Міноборони зазначили, що у повторних процедурах закупівлі так само беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники. Тому, з метою розширення кола потенційних учасників та зниження ціни на аукціоні, просять долучатись всіх, хто має бажання.

«Також триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зміст заяв різний, але здебільшого їх суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель», - розповіли у відомстві.

При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель Міноборони ввело до складу Колегіального органу з питань оборонних закупівель представника Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони.

«Наголошу, всі процеси відбуваються максимально відкрито. Ми активно співпрацюємо з громадськістю, за що вдячний, зокрема, Антикорраді, та незважаючи на всі ці труднощі, закупівлі тривають, договори підписуються, все відбувається з дотриманням всіх процедур і термінів, визначених законом «Про публічні закупівлі». Жодних затягувань немає. Військо є і буде повністю забезпечене – це наше ключове завдання», — прокоментував заступник міністра оборони України Денис Шарапов.

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