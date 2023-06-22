«Ощадбанк» почав видавати кредити за програмою «єОселя» на житла, які ще будують

У межах програми «єОселя» вже можна видавати кредити на житло, яке перебуває у стані будівництва. Ощадбанк видав перший кредит на житло у споруджуваному житловому комплексі.

Фото з відкритих джерел

«Ощадбанк» видав перший кредит за державною програмою «єОселя» на житло, яке перебуває у стані будівництва. Про це йдеться на сайті банку.

Зазначається, що кредит був наданий для купівлі житла в житловому комплексі, який ще будують.

Тоді як раніше кредити видавали лише на готове житло.

У банку наголосили, що включення до програми житла у стані будівництва суттєво розширило пропозицію для учасників.

Раніше за програмою «єОселя» можна було придбати нерухомість лише на вторинному ринку або на первинному, якщо будинок вже введено в експлуатацію.

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