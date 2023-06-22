Посли G7 на зустрічі з Андрієм Єрмаком підкреслили, що цінують зобов’язання України щодо продовження трансформаційних реформ

Посли країн Великої сімки провели зустріч з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, в якому зазначили про підтримку Формули миру і трансформаційних реформ в України.

Посли країн Великої сімки (G7) провели 21 червня зустріч з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомили посли у Твіттер, вони цінують «зобов’язання України щодо продовження трансформаційних реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити її демократію та майбутнє».

Також вони виказали підтримку Президенту Володимиру Зеленському щодо просування всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН і основних принципів, викладених у його Формулі миру. Як повідомляє Офіс Президента, під час зустрічі відбувся обмін думками щодо шляхів консолідації міжнародної підтримки для зусиль України з відновлення миру.

Зауважимо, що цього тижня Андрій Єрмак також провів брифінг із безпекових питань для представників Антлантичної ради США (Atlantic Council).

Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі 21 червня на Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference), яка відбувається в Лондоні, зазначила, що Європейська Комісія вже цього року виділяє на потреби України 18 мільярдів євро, а також Єврокомісія запропонувала створити новий фонд для України в рамках бюджету Євросоюзу. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року.

При цьому вона оголосила про нові кроки.

«Перша – про реформи України та її шлях до членства в ЄС. Незважаючи на війну, Україна прискорила програму реформ із вражаючою швидкістю та рішучістю. Ми, в Європейському Союзі, хочемо відповідати зусиллям і відданості.

Ось чому сьогодні (21 червня – прим. ред.) Європейська Комісія представляє нову усну інформацію про прогрес, якого Україна досягла у судовій реформі, боротьбі з корупцією, нових законах про ЗМІ та національні меншини (йдеться про проміжну оцінку виконання Україною семи рекомендацій для початку переговорів про вступ – раніше «Судово-юридична газета» писала, що планується визнати за Україною виконання 2 з 7 рекомендацій – прим. ред.).

Ця звітність свідчить про те, що мета вже не за горами, і ми працюватимемо з Україною, щоб подолати фінішну пряму. І цими реформами Україна також надсилає потужне повідомлення приватним інвесторам: вони отримають прозорість, справедливість і функціонуючі інституції, необхідні для інвестування в Україні», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Також вона розповіла, що до 2027 року фіскальний дефіцит України становить близько 60 мільярдів євро. Потреби для швидкого відновлення становлять близько 50 мільярдів євро. «Це становить загалом 110 мільярдів євро до 2027 року, які не покриваються. Тому я запропонував державам-членам ЄС покрити 45% цього дефіциту – це загалом 50 мільярдів євро для України.

Ми працюватимемо з Україною над відповідним планом інвестицій і реформ», - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Крім того, 21 червня 2023 року Швеція, яка головує в Раді Європейського Союзу, провела зустріч міністрів ЄС-США з питань юстиції та внутрішніх справ у Стокгольмі. Зокрема Сполучені Штати та Європейський Союз обговорили наміри поглибити співпрацю з надання допомоги Україні у сфері реформування юстиції та верховенства права, тобто, щодо реформи правоохоронних органів та судової реформи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ЄС відзвітують, що Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство. А саме, в ЄС, скоріш за все, визнають, що Україна виконала умови стосовно створення ВККС та очищення Вищої ради правосуддя, а також законодавства про ЗМІ, але щодо інших умов поки очікують прогрес.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.