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  1. В Украине

Растаможка авто и возвращение вкладов: какие услуги появятся в Дії

18:22, 22 июня 2023
Когда в Дії появится растаможка авто.
Растаможка авто и возвращение вкладов: какие услуги появятся в Дії
Источник фото: diia.gov.ua

В Дії планируют запустить пять 5 сервисов. Об этом сообщил Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Среди них — долгожданные сервисы для водителей, а именно растаможка и перерегистрация авто в несколько кликов.

«Они будут иметь мощный антикоррупционный эффект и сэкономят кучу времени для граждан», - отметил Министр.

Так, команда Минцифры продолжает работать над услугой растаможки в Дії. В настоящее время только через растаможку автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50 млн до $150 млн в год, говорят в Министерстве.

«Цифровизация устраняет человеческий фактор из процесса, а значит, делает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне. В данный момент Минцифры дорабатывает законопроект, а затем его должна принять Верховная Рада», - отмечают там.

Также в работе документы об образовании, изменении места жительства и возмещение вкладчикам обанкротившихся банков.

По словам Федорова, ведомство планирует отцифровать 100% популярнейших госуслуг до конца 2023 года.

Напомним, что на портале Дія теперь можно автоматически закрыть бизнес: как это сделать.

А также мы рассказывали, что подать заявление на регистрацию брака можно онлайн: как это сделать.

Кроме того, вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть деньги.

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