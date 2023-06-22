Местный Стоунхендж: в Нидерландах нашли религиозное место, которому около 4000 лет

Ученые считают, что святилище могло выполнять такую же роль, как и английский Стоунхендж.

Фото: Reuters

В Нидерландах археологи нашли святилище в возрасте 4000 лет, построенное из рвов и курганов. Об этом сообщает Reuters.

Ученые считают, что оно могло выполнять ту же роль, что и английский Стоунхендж.

Ученым также удалось найти ритуальные подношения, включая скелеты животных, человеческие черепа и ценности, например, бронзовый наконечник копья. Они были обнаружены в местах, где солнце проникало в отверстия камней.

«Наибольшая насыпь служила солнечным календарем, подобно знаменитым камням Стоунхенджа в Англии. Это святилище, вероятно, было очень важным местом, где люди отслеживали особые дни в году, совершали ритуалы и хоронили своих умерших. Ряды жердей стояли вдоль дорожек, используемых для процессий», — говорится в заявлении муниципалитета Тиля, города примерно в 70 километрах к востоку от Роттердама, где проводились раскопки.

Отмечается, что во время раскопок в 2017 году археологи нашли несколько захоронений, в одном из которых лежала женщина, похороненная вместе со стеклянными ожерельями из Месопотамии. Это старейшая бусина, найденная на территории Нидерландов. Она также показывает, что местные жители контактировали с людьми, проживавшими в 5000 километрах от них.

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