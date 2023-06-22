Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В мире
  2. / Общество

Местный Стоунхендж: в Нидерландах нашли религиозное место, которому около 4000 лет

18:39, 22 июня 2023
Ученые считают, что святилище могло выполнять такую же роль, как и английский Стоунхендж.
Местный Стоунхендж: в Нидерландах нашли религиозное место, которому около 4000 лет
Фото: Reuters

В Нидерландах археологи нашли святилище в возрасте 4000 лет, построенное из рвов и курганов. Об этом сообщает Reuters.

Ученые считают, что оно могло выполнять ту же роль, что и английский Стоунхендж.

Ученым также удалось найти ритуальные подношения, включая скелеты животных, человеческие черепа и ценности, например, бронзовый наконечник копья. Они были обнаружены в местах, где солнце проникало в отверстия камней.

«Наибольшая насыпь служила солнечным календарем, подобно знаменитым камням Стоунхенджа в Англии. Это святилище, вероятно, было очень важным местом, где люди отслеживали особые дни в году, совершали ритуалы и хоронили своих умерших. Ряды жердей стояли вдоль дорожек, используемых для процессий», — говорится в заявлении муниципалитета Тиля, города примерно в 70 километрах к востоку от Роттердама, где проводились раскопки.

Отмечается, что во время раскопок в 2017 году археологи нашли несколько захоронений, в одном из которых лежала женщина, похороненная вместе со стеклянными ожерельями из Месопотамии. Это старейшая бусина, найденная на территории Нидерландов. Она также показывает, что местные жители контактировали с людьми, проживавшими в 5000 километрах от них.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду