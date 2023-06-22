Приватбанк відтепер обмінює старі та зношені валюти

ПриватБанк відновив обмін валют для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ.

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ПриватБанк знову здійснює валютно обмінні операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ. Про це повідомляє пресслужба банку.

У банку заявили, що за оновленими нормами та правилами, що всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу.



Там також нагадали, що з 20 червня ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.



Нагадаємо, 20 червня Національний банк України ухвалив зміни до нормативно-правової бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот.

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