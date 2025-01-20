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В Николаевской области мужчина получил повестку и почти год избегал мобилизации — что решил суд

20:45, 20 января 2025
Обвиняемый пояснил, что «из-за страха за собственную жизнь и здоровье начал избегать и уклоняться от явки в ТЦК».
В Николаевской области мужчина получил повестку и почти год избегал мобилизации — что решил суд
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В Николаевской области суд наказал мужчину, который получил повестку и почти год избегал мобилизации. Приговор по делу № 470/705/24 вынес Березнеговатовский районный суд Николаевской области.

В материалах дела указывается, что в начале февраля 2024 военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Обвиняемый пояснил, что «из-за страха за собственную жизнь и здоровье начал избегать и уклоняться от явки в РТЦК.

Однако вечером 22 февраля 2024 года был задержан и доставлен в ТЦК. Там ему разъяснили порядок прохождения военной службы, возможность избрать воинскую часть для прохождения службы, а также о последствиях уклонения от мобилизации, в частности об уголовной ответственности, предусмотренной по статье 336 УК Украины, и вручили повестку, по которой на следующий день он должен был прибыть на отправление в воинскую часть. Но поскольку он такого намерения и желания не имел, ни на следующий день, ни в дальнейшем в отдел РТЦК и СП не явился. Пока критически оценивает свои действия и высказал мнение о желании быть мобилизованным».

По данным правоохранительных органов, подсудимый «характеризуется негативно как лицо, не имеющее постоянного места работы и злоупотребляющее алкогольными напитками, однако на профилактическом учете не состоит, а значит, как лицо, нарушающее законодательство об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию, в течение года привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 210 КУоАП, штраф по которой уплачен в полном объеме в силу ст. 89 УК Украины».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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