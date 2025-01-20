На высокогорье Франковщины и Закарпатья ожидается снеголавинная опасность

Из-за оттепели на высокогорье ожидается значительная снеговинная опасность.

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в понедельник и вторник ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«20 – 21 января, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - предупредили в ГСЧС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве за последние три года не фиксировалась климатическая зима. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечают в учреждении, зимы последних лет в Украине значительно изменились. Если раньше зима была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Теплая погода, отсутствие продолжительных морозов и температурные рекорды стали обычным явлением. И главной причиной этого называют глобальное потепление.

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