Военные смогут отправлять получать посылки в прифронтовых регионах за 1 гривну

«Новая почта» присоединилась к программе поддержки военных через приложение «Армия+».

Фото иллюстративное

Компания «Новая почта» стала участником национальной программы поддержки военнослужащих в приложении «Армия+». Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Согласно ее заявлению, военные теперь могут отправлять и получать грузы весом до 30 кг в прифронтовых отделениях за символическую плату - всего 1 гривну. Услуга доступна в отделениях, расположенных в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Для использования льготной услуги необходимо сгенерировать штрихкод в приложении «Армия+» и предъявить его оператору отделения. Один военнослужащий может воспользоваться услугой трижды в месяц.

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