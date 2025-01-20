Військові зможуть відправляти отримувати посилки у прифронтових регіонах за 1 гривню

«Нова пошта» приєдналася до програми підтримки військових через застосунок «Армія+».

Фото ілюстративне

Компанія «Нова пошта» стала учасником національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку «Армія+». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Згідно з її заявою, військові тепер можуть надсилати та отримувати вантажі вагою до 30 кг у прифронтових відділеннях за символічну плату – лише 1 гривню. Послуга доступна у відділеннях, розташованих у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Для використання пільгової послуги необхідно згенерувати штрихкод у застосунку «Армія+» та пред’явити його оператору відділення. Один військовослужбовець може скористатися послугою тричі на місяць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.