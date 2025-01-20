На високогір’ї Франківщини та Закарпаття очікується сніголавинна небезпека

Через відлигу на високогiр’ї очiкується значна снiголавинна небезпека.

На високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей упродовж понеділка та вівторка очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«20 – 21 сiчня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - попередили у ДСНС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві протягом останніх трьох років не фіксувалася кліматична зима. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як вказують в установі, зими останніх років в Україні значно змінилися. Якщо раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів та температурні рекорди стали звичним явищем. І головною причиною цього називають глобальне потепління.

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