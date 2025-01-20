На Миколаївщині чоловік отримав повістку та майже рік уникав мобілізації — що вирішив суд

Обвинувачений пояснив, що «через страх за власне життя і здоров’я почав уникати та ухилятися від явки до ТЦК».

На Миколаївщині суд покарав чоловіка, який отримав повістку та майже рік уникав мобілізації. Вирок у справі № 470/705/24 виніс Березнегуватівський районний суд Миколаївської області.

У матеріалах справи вказується, що на початку лютого 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, але ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся.

Обвинувачений пояснив, що «через страх за власне життя і здоров’я почав уникати та ухилятися від явки до РТЦК.

Однак ввечері 22 лютого 2024 року був затриманий і доставлений до ТЦК. Там йому роз`яснили порядок проходження військової служби, можливість обрати військову частину для проходження служби, а також про наслідки ухилення від мобілізації, зокрема про кримінальну відповідальність, передбачену за статтею 336 КК України, і вручили повістку, за якою наступного дня він мав прибути для відправлення до військової частини. Але оскільки він такого наміру й бажання не мав, ні наступного дня, ні в подальшому до відділу РТЦК та СП не з`явився. Наразі критично оцінює свої дії та висловив думку про бажання бути мобілізованим».

За даними правоохоронних органів, підсудний «характеризується негативно як особа, яка не має постійного місця роботи і зловживає алкогольними напоями, однак на профілактичному обліку не перебуває, а значиться як особа, яка порушує законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію, протягом року притягався до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210 КУпАП, штраф за якою сплачено в повному обсязі в силу ст. 89 КК України».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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