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Осужденный за государственную измену, который сжег флаг и поддерживал войну, обжаловал приговор — что решил суд

21:22, 19 февраля 2025
Мужчина сливал врагу информацию о критической инфраструктуре, поддерживал войну и открыто демонстрировал пренебрежение к государственным символам Украины.
Осужденный за государственную измену, который сжег флаг и поддерживал войну, обжаловал приговор — что решил суд
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Черновицкий апелляционный суд пересмотрел приговор мужчине, приговоренному к 15 годам заключения за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В грудні минулого року Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав 36-річного місцевого мешканця винуватим у державній зраді (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України) та виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч.1 ст. 436-2 КК України).

За вчинене суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Достовірно встановлено та підтверджено матеріалами справи, що засуджений, будучи проросійськи налаштованою особою, свідомо підтримував збройну агресію російської федерації проти України.

Так, перебуваючи у своєму помешканні в травні 2024 року, він вийшов на зв’язок із особою, яка представилася військовослужбовцем рф.

Будучи переконаним, що спілкується з реальним представником збройних сил рф, він передав координати важливих об’єктів критичної інфраструктури м.Чернівці, чим поставив під загрозу безпеку держави. Крім того, відкрито демонстрував зневагу до державних символів України, здійснивши акт наруги над прапором, який публічно спалив.

У своїх висловлюваннях засуджений ідентифікував себе як росіянин, виправдовував збройну агресію рф, висловлював ненависть до України та заявляв про готовність співпрацювати з окупаційною владою та сприяти їй у проведенні підривної діяльності.

Спілкуючись із співрозмовником, він наголошував на добровільності своїх намірів – діяв не через корисливі мотиви, а за переконаннями, не потребуючи жодних винагород.

Також виявляв здивування, що передана ним інформація з координатами цивільної та критичної інфраструктури міста іншій особі, з якою спілкувався раніше, не призвела до ракетних обстрілів міста. Говорив, що повністю усвідомлює можливість постраждати як самому, так і своїм близьким.

Засуджений не погодився з вироком суду та оскаржив його.

В апеляційній скарзі просив зменшити йому строк покарання, оскільки він визнав свою вину, розкаявся, а його дії не призвели до тяжких наслідків – ані фізичних, ані моральних.

Прокурор у поданому запереченні на апеляційну скаргу просив вирок залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Колегія суддів переглянула рішення суду та дійшла висновку про відсутність підстав вважати, що призначене покарання є явно несправедливим через суворість або призначеним у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.

В ухвалі апеляційного суду, згідно з якою вирок залишився в силі, зазначено, що «суд першої інстанції цілком обґрунтовано та мотивовано призначив покарання у виді позбавлення волі на 15 років, вважаючи таке покарання необхідним і достатнім для виправлення останнього та попередження вчинення ним нових злочинів».

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