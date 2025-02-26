Верховный Суд высказался по поводу налогообложения нежилых зданий, используемых в сельскохозяйственной деятельности

Нежилые здания, которые используются для сельскохозяйственных нужд и не передаются в аренду, не облагаются налогом на недвижимое имущество — КАС ВС

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Верховный Суд в очередной раз высказал правовую позицию по налогообложению нежилых зданий, используемых в сельскохозяйственной деятельности. Суд подтвердил, что налог на недвижимое имущество не применяется к зданиям, которые не передаются в аренду, лизинг или ссуду и используются для сельскохозяйственных нужд.

Истец (ФЛП) обратился в суд с административным иском в ГУ ГНС, обжалуя налоговые уведомления-решения, касающиеся налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за периоды 2018-2022 годов. Общая сумма налоговых обязательств составила более 8 млн грн.

Истец, являющийся владельцем нежилого здания, теплиц и вспомогательных сооружений, обжаловал эти суммы, поскольку указанное имущество использовалось в сельскохозяйственной деятельности, поэтому имеет определенные налоговые льготы в соответствии с НК Украины.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и отменил налоговые уведомления-решения частично, в частности, относительно объектов недвижимости, которые используются в сельскохозяйственных целях и не передаются в аренду. Апелляционный административный суд оставил это решение без изменений.

Верховный Суд, рассмотрев кассационную жалобу, оставил обжалованные судебные решения без изменений.

На основании анализа положений подпункта "ж" подпункта 266.2.2 п. 266.2 ст. 266, п. 266.7 этой статьи НК Украины и обстоятельств дела Верховный Суд пришел к выводу, что нежилые здания, которые используются для сельскохозяйственных нужд и не передаются в аренду, лизинг или ссуду, не подлежат налогообложению налогом на недвижимое имущество. Суд отметил, что для применения льготы по этому налогу важно, чтобы здания отвечали критериям сельскохозяйственного назначения и не были переданы в коммерческое использование, включая аренду или ссуду.

В своем решении Верховный Суд применил норму права с учетом заключения, изложенного в постановлении от 21 мая 2024 года по делу № 600/5153/23-а, в котором также указано, что сельскохозяйственные объекты, которые не передаются в аренду или другие коммерческие формы использования, не подлежат обложению налогом на недвижимое имущество.

Ознакомиться с постановлением Верховного Суда от 5 февраля 2025 года по делу № 500/6132/23 (производство № К/990/32384/24) можно по ссылке.

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