Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо оподаткування нежитлових будівель, які використовуються в сільськогосподарській діяльності

21:45, 26 лютого 2025
Нежитлові будівлі, що використовуються для сільськогосподарських потреб і не передаються в оренду, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно — КАС ВС
Верховний Суд висловився щодо оподаткування нежитлових будівель, які використовуються в сільськогосподарській діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд учергове висловив правову позицію щодо оподаткування нежитлових будівель, які використовуються в сільськогосподарській діяльності. Суд підтвердив, що податок на нерухоме майно не застосовується до будівель, які не передаються в оренду, лізинг чи позичку і використовуються для сільськогосподарських потреб.

Позивач (ФОП) звернувся до суду з адміністративним позовом до ГУ ДПС, оскаржуючи податкові повідомлення-рішення, що стосувалися податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за періоди 2018–2022 років. Загальна сума податкових зобов’язань становила понад 8 млн грн.

Позивач, який є власником нежитлової будівлі, теплиць і допоміжних споруд, оскаржив ці суми, оскільки зазначене майно використовувалося в сільськогосподарській діяльності, а тому має певні податкові пільги відповідно до ПК України.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов і скасував податкові повідомлення-рішення частково, зокрема щодо об’єктів нерухомості, які використовуються в сільськогосподарських цілях та не передаються в оренду. Апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін.

Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу, залишив оскаржувані судові рішення без змін.

На підставі аналізу положень підпункту «ж» підпункту 266.2.2 п. 266.2 ст. 266, п. 266.7 цієї статті ПК України та обставин справи Верховний Суд дійшов висновку, що нежитлові будівлі, які використовуються для сільськогосподарських потреб і не передаються в оренду, лізинг чи позичку, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно. Суд зазначив, що для застосування пільги із цього податку важливо, щоб будівлі відповідали критеріям сільськогосподарського призначення та не були передані в комерційне використання, включно з орендою чи позичкою.

У своєму рішенні Верховний Суд застосував норму права з урахуванням висновку, викладеного в постанові від 21 травня 2024 року у справі № 600/5153/23-а, у якій також зазначено, що сільськогосподарські об’єкти, які не передаються в оренду чи інші комерційні форми використання, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 5 лютого 2025 року у справі № 500/6132/23 (провадження № К/990/32384/24) можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Верховний Суд судова практика КАС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови – Денис Шмигаль

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

Чиновники Держдепу обговорюють розморожування деяких програм допомоги Україні, включаючи кошти на розвиток громадянського суспільства — Politico

У Держдепі США обговорюється перелік програм іноземної допомоги Україні, які можна розморозити – може йтися також і про кошти на розвиток демократії та інститутів громадянського суспільства.

Руслан Стефанчук повідомив, що Президент підписав закон про скасування Господарського кодексу

Володимир Зеленський підписав закон 6013 про скасування Господарського кодексу.

Угода зі США стосовно правил та умов інвестиційного фонду не потребує ратифікації Верховної Ради — Володимир Зеленський

Нинішня версія угоди, за словами Президента, не потребує ратифікації парламенту, але цієї ратифікації потребуватиме наступна угода про Фонд, де будуть описані деталі партнерства.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів

До 10 березня судді можуть самостійно ініціювати припинення свого відрядження та обрати для себе новий суд зі 110 запропонованих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду