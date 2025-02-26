У Румунії проти відправлення військ до України

Румунія підтримує оборонне фінансування України, але не відправлення військ.

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Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан провів зустрічі з представниками парламентських партій для підготовки до позачергового засідання Європейської Ради, яке відбудеться 6 березня і стане майданчиком для обговорення підтримки України. Про це пише Digi24.

Прем'єр-міністр Румунії та голова Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку висловився проти відправлення румунських військ до України, однак підтримав збільшення оборонного фінансування для країни. За його словами, це фінансування повинно бути спрямоване на інвестиції в національну збройну промисловість і модернізацію інфраструктури, що має подвійне призначення.

Також подібну позицію висловив Джордж Сіміон, президент ультраправого «Альянсу за єдність румунів», наголосивши, що не можна відправляти румунських солдатів до України.

Тимчасовий президент Боложан пояснив, що консультації з політичними силами необхідні для обговорення питань європейської оборонної політики та підтримки України, що будуть винесені на засіданні Євроради.

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