В Румынии против отправки войск в Украину

Румыния поддерживает оборонное финансирование Украины, но не отправку войск.

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Временный президент Румынии Илие Боложан провел встречи с представителями парламентских партий для подготовки к внеочередному заседанию Европейского Совета, которое состоится 6 марта и станет площадкой для обсуждения поддержки Украины. Об этом пишет Digi24.

Премьер-министр Румынии и председатель Социал-демократической партии Марчел Чолаку высказался против отправки румынских войск в Украину, однако поддержал увеличение оборонного финансирования для страны. По его словам, это финансирование должно быть направлено на инвестиции в национальную вооруженную промышленность и модернизацию инфраструктуры, имеющей двойное назначение.

Также подобную позицию высказал Джордж Симион, президент ультраправого «Альянса за единство румын», подчеркнув, что нельзя отправлять румынских солдат в Украину.

Временный президент Боложан объяснил, что консультации с политическими силами необходимы для обсуждения вопросов европейской оборонной политики и поддержки Украины, которые будут вынесены на заседании Евросовета.

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