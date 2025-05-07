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Сбор данных о ВСУ по заказу ФСБ — Запорожский апелляционный суд пересмотрел приговор за государственную измену

12:03, 7 мая 2025
Двое мужчин работали на врага, одному из которых подтверждено пожизненное заключение.
Сбор данных о ВСУ по заказу ФСБ — Запорожский апелляционный суд пересмотрел приговор за государственную измену
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Коллегия судей Запорожского апелляционного суда рассмотрела в открытом заседании дело в отношении двух лиц, осуждённых за государственную измену. Речь идёт о пересмотре приговора Коммунарского районного суда г. Запорожья от 23 сентября 2024 года. Один из фигурантов получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества, другой — 15 лет лишения свободы также с полной конфискацией. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

В сентябре 2022 года один из обвиняемых установил контакт с одним из администраторов Telegram-канала — представителем РФ, в ходе переписки с которым он сознательно и добровольно принял от него предложение и дал согласие на помощь в проведении подрывной деятельности против Украины путём конфиденциального сотрудничества в интересах государства-агрессора по сбору и передаче различной информации о силах и средствах, задействованных в обороне территории Запорожской области, размещении военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также о местах попаданий в результате ракетных ударов.

Впоследствии он привлёк к своей деятельности водителя одной из районных администраций города, который добровольно согласился выполнять поставленные преступные задачи.

Продолжая реализацию своего преступного намерения, в период с 30 марта 2023 года по 5 мая 2023 года один из обвиняемых, по предварительному сговору с другим, выполняя задания, полученные от представителя ФСБ РФ, в рамках рабочих обязанностей имел непосредственный доступ к объектам гражданской, критической и военной инфраструктуры города, а также к эпицентрам ракетных обстрелов по территории г. Запорожья, осуществлял сбор информации о личном составе и военной технике Сил обороны Украины.

В дальнейшем собранную информацию он передавал сообщнику установленными способами связи для дальнейшего её использования в подрывной деятельности против Украины.

Судебное разбирательство прошло с участием прокурора, а также обвиняемых и их защитников.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционный суд оставил апелляционные жалобы обвиняемых без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений.

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