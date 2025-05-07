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Збір даних про ЗСУ на замовлення ФСБ — Запорізький апеляційний суд переглянув вирок за держзраду

12:03, 7 травня 2025
Двоє чоловіків працювали на ворога, одному з яких підтверджено довічне ув’язнення.
Збір даних про ЗСУ на замовлення ФСБ — Запорізький апеляційний суд переглянув вирок за держзраду
фото з відкритих джерел
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Колегія суддів Запорізького апеляційного суду розглянула у відкритому засіданні справу щодо двох осіб, засуджених за державну зраду. Йдеться про перегляд вироку Комунарського райсуду Запоріжжя від 23 вересня 2024 року. Один із фігурантів отримав довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна, інший — 15 років позбавлення волі також із повною конфіскацією. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

У вересні 2022 року один обвинувачений встановив контакт з одним із адміністраторів Telegram-каналу - представником РФ, під час листування з яким, свідомо та добровільно прийняв від нього пропозицію та надав добровільно згоду на допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом конфіденційної співпраці в інтересах держави-агресора щодо збору та передачі різного роду інформації щодо сил та засобів, задіяних в обороні території Запорізької області, розташування військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, інформації про місця влучання внаслідок ракетних ударів.

У подальшому він залучив до своєї діяльності водія однієї з районних адміністрації міста , який добровільно погодився на виконання поставлених злочинних завдань.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, у період часу з 30 березня 2023 року по 5 травня 2023 року один з обвинувачених, за попередньою змовою з іншим, на виконання завдань, отриманих від представника ФСБ РФ, виконуючи робочі завдання, мав безпосередній доступ до об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури міста, також доступ до епіцентрів ракетних обстрілів по території м. Запоріжжя, здійснював збір інформації про особовий склад та військову техніку Сил оборони України.

В подальшому зібрану інформацію передавав спільнику визначеними способами зв’язку для подальшого їх використання в проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд відбувся за участі прокурора, а також обвинувачених та їх захисників.

За результатами апеляційного розгляду апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги обвинувачених, а вирок суду першої інстанції без змін.

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