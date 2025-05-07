Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Відмова у держреєстрації нерухомості – що робити і як захистити свої права

11:45, 7 травня 2025
Якщо ваше майно «зареєстрували» на когось іншого — оскаржуйте.
Відмова у держреєстрації нерухомості – що робити і як захистити свої права
Фото: zta.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі відмови у державній реєстрації прав на нерухоме майно громадяни мають право оскаржити таке рішення, нагадує Міністерство юстиції України. Причинами відмови можуть бути відсутність необхідних документів, помилки у них, арешт або заборона відчуження майна, а також його попередня реєстрація на іншу особу.

Зареєструвати права на нерухомість можна у державного реєстратора, в ЦНАПі, у нотаріуса або через портал «Дія» (для прав, що виникли до 2013 року). Останній варіант наразі доступний у 21 області, окрім Донецької, Луганської, Херсонської та Києва.

У разі відмови, заявник може подати скаргу до територіального органу Мін’юсту протягом двох місяців з моменту, коли дізнався про порушення прав. Скарга має містити особисті дані, суть оскаржуваного рішення, обґрунтування, прохання і бути підписана — в паперовій або електронній формі з КЕП. Розгляд скарги триває до 45 днів.

Альтернативний варіант — звернення до суду. Для цього потрібні: позовна заява, копія рішення про відмову та докази неправомірності дій реєстратора. Якщо суд задовольнить позов, реєстратора зобов’яжуть здійснити реєстрацію.

Мін’юст наголошує: відкриття судового провадження унеможливлює паралельний розгляд скарги в адміністративному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо обов'язок виконання судового рішення покладено на ДВС, а не на керівника юрособи – боржника, то в діях такого керівника відсутній склад умисного невиконання рішення – Верховний Суд

Також Верховний Суд констатував, що відповідальність за умисне невиконання судового рішення залежить від питання реальної можливості його виконати.

Верховний Суд пояснив різницю між з’явленняв із зізнанням та активним сприянням розкриттю злочину

Адвокат вказував, що судами не взято до уваги наявність щирого каяття та з’явлення із зізнанням.

Рішення про ратифікацію угоди з США про надра доповнять преамбулою з констатацією того, що Верховна Рада не ознайомилася з іншими «технічними» угодами

Комітет закордонних справ зібрався ще раз і додав преамбулу про те, що станом на момент ратифікації угоди про надра з США Верховною Радою не було отримано текст угоди про обмежене партнерство, і ратифікація угоди не означає автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод.

Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу — Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства

Ірина Верещук заявила, що вже у травні будуть зареєстровані законопроекти стосовно підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу, підготовлені разом з громадськими організаціями.

Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон

Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження – правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду