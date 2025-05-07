Відмова у держреєстрації нерухомості – що робити і як захистити свої права

Якщо ваше майно «зареєстрували» на когось іншого — оскаржуйте.

Фото: zta.court.gov.ua

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У разі відмови у державній реєстрації прав на нерухоме майно громадяни мають право оскаржити таке рішення, нагадує Міністерство юстиції України. Причинами відмови можуть бути відсутність необхідних документів, помилки у них, арешт або заборона відчуження майна, а також його попередня реєстрація на іншу особу.

Зареєструвати права на нерухомість можна у державного реєстратора, в ЦНАПі, у нотаріуса або через портал «Дія» (для прав, що виникли до 2013 року). Останній варіант наразі доступний у 21 області, окрім Донецької, Луганської, Херсонської та Києва.

У разі відмови, заявник може подати скаргу до територіального органу Мін’юсту протягом двох місяців з моменту, коли дізнався про порушення прав. Скарга має містити особисті дані, суть оскаржуваного рішення, обґрунтування, прохання і бути підписана — в паперовій або електронній формі з КЕП. Розгляд скарги триває до 45 днів.

Альтернативний варіант — звернення до суду. Для цього потрібні: позовна заява, копія рішення про відмову та докази неправомірності дій реєстратора. Якщо суд задовольнить позов, реєстратора зобов’яжуть здійснити реєстрацію.

Мін’юст наголошує: відкриття судового провадження унеможливлює паралельний розгляд скарги в адміністративному порядку.

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