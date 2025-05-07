Отказ в госрегистрации недвижимости – что делать и как защитить свои права

Если ваше имущество «зарегистрировали» на кого-то другого – обжалуйте.

Фото: zta.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество граждане имеют право обжаловать такое решение, напоминает Министерство юстиции Украины. Причинами отказа могут быть отсутствие необходимых документов, ошибки в них, арест или запрет отчуждения имущества, а также его предыдущая регистрация на другое лицо.

Зарегистрировать права на недвижимость можно у государственного регистратора, в ЦНАПе, у нотариуса или через портал «Дія» (для прав, возникших до 2013 года). Последний вариант пока доступен в 21 области, кроме Донецкой, Луганской, Херсонской и Киева.

В случае отказа, заявитель может подать жалобу в территориальный орган Минюста в течение двух месяцев с момента, когда узнал о нарушении прав. Жалоба должна содержать личные данные, суть обжалуемого решения, обоснование, просьбу и быть подписана - в бумажной или электронной форме с КЭП. Рассмотрение жалобы длится до 45 дней.

Альтернативный вариант - обращение в суд. Для этого нужны: исковое заявление, копия решения об отказе и доказательства неправомерности действий регистратора. Если суд удовлетворит иск, регистратора обяжут осуществить регистрацию.

Минюст отмечает: открытие судебного производства делает невозможным параллельное рассмотрение жалобы в административном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.