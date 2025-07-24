Кто формулирует – тот и проигрывает: Верховный Суд разъяснил, как работает правило contra proferentem в договорах

Верховный Суд обнародовал обзор практики применения доктрины contra proferentem в толковании договоров.

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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по применению доктрины contra proferentem — правила, которое предусматривает толкование неясных или противоречивых условий договора в пользу стороны, которая их не формулировала, или в случае использования стандартных условий, разработанных третьим лицом.

В первом разделе обзора раскрыты общие подходы к толкованию договора по правилу contra proferentem, в том числе: пределы применения правила; идентификация стороны, в пользу которой толкуются неясности; роль структурных и содержательных формулировок условий договора.

Во второй главе приведены примеры применения этого правила в конкретных договорах – от купли-продажи, аренды, подряда до кредитных договоров, поручительства, перевозки и страхования.

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