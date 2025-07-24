Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Хто формулює — той і програє: Верховний Суд роз’яснив, як працює правило contra proferentem у договорах

16:57, 24 липня 2025
Верховний Суд оприлюднив огляд практики застосування доктрини contra proferentem у тлумаченні договорів.
Хто формулює — той і програє: Верховний Суд роз’яснив, як працює правило contra proferentem у договорах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо застосування доктрини contra proferentem — правила, яке передбачає тлумачення неясних або суперечливих умов договору на користь сторони, яка їх не формулювала, або у разі використання стандартних умов, розроблених третьою особою.

У першому розділі огляду розкрито загальні підходи до тлумачення договору за правилом contra proferentem, у тому числі: межі застосування правила; ідентифікація сторони, на користь якої тлумачаться неясності; роль структурних та змістових формулювань умов договору.

У другому розділі наведено приклади застосування цього правила в конкретних договорах – від купівлі-продажу, оренди, підряду до кредитних договорів, поруки, перевезення та страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд договір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Втрата чинності нормою КПК внаслідок зміни норми КПК чи визнання її неконституційною не створює підстав для перегляду рішення, прийнятого до змін – Верховний Суд

Втрата чинності положенням Кримінального процесуального кодексу внаслідок зміни КПК або визнання такого положення неконституційним не створює підстав для перегляду рішення, ухваленого відповідно до порядку, який існував на час його ухвалення – Верховний Суд.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування змін щодо статусу НАБУ і САП

Серед 48 депутатів-ініціаторів законопроекту про скасування правок, внесених законом 12414 – 10 депутатів від фракції «Слуга народу».

Президент Зеленський оголосив, що погодив законопроект, який передбачає жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП

«Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП, законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради», вказав Володимир Зеленський.

75 суддів з добору 2017 року звернулися до депутатів і ВРП щодо недопущення зниження рівня суддівської винагороди при запровадженні орудної величини

Розмір фактично отримуваної суддею місцевого суду винагороди після вирахування усіх податків і зборів – 57 тисяч грн на місяць – є значно нижчим, ніж передбачений законом про судоустрій та суттєво відрізняється від озвученого у публічному інформаційному просторі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду