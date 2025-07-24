Хто формулює — той і програє: Верховний Суд роз’яснив, як працює правило contra proferentem у договорах

Верховний Суд оприлюднив огляд практики застосування доктрини contra proferentem у тлумаченні договорів.

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Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо застосування доктрини contra proferentem — правила, яке передбачає тлумачення неясних або суперечливих умов договору на користь сторони, яка їх не формулювала, або у разі використання стандартних умов, розроблених третьою особою.

У першому розділі огляду розкрито загальні підходи до тлумачення договору за правилом contra proferentem, у тому числі: межі застосування правила; ідентифікація сторони, на користь якої тлумачаться неясності; роль структурних та змістових формулювань умов договору.

У другому розділі наведено приклади застосування цього правила в конкретних договорах – від купівлі-продажу, оренди, підряду до кредитних договорів, поруки, перевезення та страхування.

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