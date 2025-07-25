Чи потрібно клопотати про долучення оборонців зі статусом «зниклий безвісти» до обмінного процесу – пояснення

Координаційний штаб: Родини не повинні додатково клопотати про включення зниклих безвісти до обмінного процесу.

Фото: armyinform

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що всі військовослужбовці зі статусом «зниклий безвісти», а також ті, чиє перебування в полоні підтверджено власними джерелами, автоматично включаються до переговорів щодо обміну. Про це повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Родини не повинні вживати додаткових дій для включення своїх рідних до обмінного процесу. Інформацію про всіх осіб, чиє перебування в полоні підтверджено, Координаційний штаб передає до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) через Національне інформаційне бюро (НІБ). Далі МКЧХ надсилає ці дані для підтвердження до органів країни-агресора.

За даними штабу, з початку 2025 року завдяки цьому механізму МКЧХ підтвердив перебування в полоні 826 українських Захисників. Завдяки зміні статусу на «полон, підтверджений МКЧХ», лише 0,5% звільнених цього року осіб мали статус «зниклий безвісти».

Штаб закликає родини ретельно заповнювати Особистий кабінет, надаючи вичерпну інформацію про зниклих безвісти. Це значно прискорює пошук і повернення таких осіб. Координаційний штаб продовжує працювати над звільненням кожного українського полоненого.

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