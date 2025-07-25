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Нужно ли ходатайствовать о включении защитников со статусом «пропавший без вести» в процесс обмена – пояснение

09:19, 25 июля 2025
Координационный штаб: Семьи не должны дополнительно ходатайствовать о включении пропавших без вести в процесс обмена.
Нужно ли ходатайствовать о включении защитников со статусом «пропавший без вести» в процесс обмена – пояснение
Фото: armyinform
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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что все военнослужащие со статусом «пропавший без вести», а также те, чье пребывание в плену подтверждено собственными источниками, автоматически включаются в переговоры об обмене. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

Семьи не должны предпринимать дополнительных действий для включения своих родных в процесс обмена. Информацию обо всех лицах, чье пребывание в плену подтверждено, Координационный штаб передает в Международный комитет Красного Креста (МККК) через Национальное информационное бюро (НИБ). Далее МККК направляет эти данные для подтверждения в органы страны-агрессора.

По данным штаба, с начала 2025 года благодаря этому механизму МККК подтвердил пребывание в плену 826 украинских защитников. Благодаря изменению статуса на «плен, подтвержденный МККК», только 0,5% освобожденных в этом году лиц имели статус «пропавший без вести».

Штаб призывает семьи тщательно заполнять Личный кабинет, предоставляя исчерпывающую информацию о пропавших без вести. Это значительно ускоряет поиск и возвращение таких лиц. Координационный штаб продолжает работать над освобождением каждого украинского пленного.

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