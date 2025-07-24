До 31 липня в Україні триває взяття на військовий облік 17-річних юнаків

Держава фіксує освітній і людський ресурс юнаків 17+.

Фото: mod.gov.ua

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Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нагадав, що до 31 липня 2025 року громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників. Про це повідомила пресслужба ТЦК.

Взяття на облік передбачає внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це можна зробити двома способами:

через електронний кабінет призовника, уточнивши персональні дані;

шляхом особистого прибуття до районного чи міського ТЦК із необхідними документами.

Важливо: взяття на військовий облік не означає призов на військову службу. Воно необхідне для визначення людського потенціалу, освітнього рівня та особистих якостей громадян.

Не підлягають обліку особи, які відбувають покарання в установах виконання покарань або перебувають під примусовими заходами медичного характеру. Ті, хто не встигне стати на облік до кінця липня, зможуть зробити це лише після особистого звернення до ТЦК.

Перелік документів для взяття на облік:

Паспорт громадянина України.

Витяг із реєстру територіальної громади (інформація про місце проживання).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).

Свідоцтво про народження.

Документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Документ про освіту.

Довідка з місця навчання чи роботи (за наявності).

Чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм (без головного убору).

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