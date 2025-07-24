До 31 июля в Украине продолжается постановка на воинский учет 17-летних юношей

Государство фиксирует образовательный и человеческий ресурс юношей 17+.

Фото: mod.gov.ua

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Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) напомнил, что до 31 июля 2025 года граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет призывников. Об этом сообщила пресс-служба ТЦК.

Взятие на учет предусматривает внесение данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это можно сделать двумя способами:

через электронный кабинет призывника, уточнив персональные данные;

путем личного прибытия в районный или городской ТЦК с необходимыми документами.

Важно: постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Она необходима для определения человеческого потенциала, образовательного уровня и личных качеств граждан.

Не подлежат учету лица, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или находящиеся под принудительными мерами медицинского характера. Те, кто не успеет встать на учет до конца июля, смогут сделать это только после личного обращения в ТЦК.

Перечень документов для постановки на учет:

Паспорт гражданина Украины.

Выписка из реестра территориальной общины (информация о месте жительства).

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ).

Свидетельство о рождении.

Документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Документ об образовании.

Справка с места учебы или работы (при наличии).

Четыре фотографии размером 35 × 45 мм (без головного убора).

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