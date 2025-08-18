Апелляционный суд не нашел доказательств нарушения прав образования через школьный металлодетектор — детали дела

Апелляционный суд не увидел дискриминации в правилах гимназии, где установлен металлодетектор, по мнению заявительницы, нарушающий права ее и ребенка на образование.

Ровенский апелляционный суд не нашёл доказательств нарушения права на образование из-за школьного металлоискателя. Истица не представила суду доказательства того, что её ребёнок испытывает ограничения в доступе к образованию и моральное давление со стороны администрации учебного заведения, сообщает пресс-служба суда.

Суть дела

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу истицы, поданную её представителем на определение местного суда, которым было отказано в удовлетворении заявления об обеспечении иска до подачи искового заявления.

Заявление было обосновано тем, что представитель истца, действуя в своих интересах и в интересах малолетнего ребёнка, готовит к подаче в суд первой инстанции исковое заявление о признании незаконным и отмене положения об организации пропускного режима и правил поведения участников образовательного процесса в одной из ровенских гимназий, где установлен металлоискатель, который, по мнению заявительницы, нарушает её права и права ребёнка на образование, унижает достоинство, создаёт условия для моральных и психологических страданий, негативно влияет на здоровье.

Апеллянт просил отменить оспариваемое определение суда предыдущей инстанции и вынести решение, которым удовлетворить заявление его доверительницы об обеспечении иска до подачи искового заявления.

Проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд пришёл к выводу об отказе в её удовлетворении, учитывая следующие обстоятельства.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Украины, суд по заявлению участника дела вправе применить предусмотренные ст. 150 этого Кодекса меры обеспечения иска.

В ч. 1 ст. 150 ГПК Украины закреплены виды обеспечения иска, в частности, иск обеспечивается запретом совершать определённые действия.

Гражданское процессуальное законодательство не обязывает суд при рассмотрении вопросов об обеспечении иска проверять обстоятельства, имеющие значение для дела, а лишь предотвращает ситуацию, при которой может быть затруднено или невозможно исполнение решения в случае удовлетворения иска.

Отказывая в удовлетворении заявления представителя истца об обеспечении иска до подачи искового заявления, местный суд исходил из того, что из приложенных к заявлению видеозаписей не установлено, что заявительницу или её дочь не допустили в учебное заведение и что ребёнок был лишён права на образование.

Тем более не зафиксировано, что администрация и сотрудники гимназии, а также офицер службы образовательной безопасности совершают какие-либо действия, направленные на принуждение заявительницы или её малолетней дочери к прохождению через металлоискатель.

Выводы

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что утверждения заявительницы, что её ребёнок испытывает ограничения в доступе к образованию и моральное давление и такие нарушения прав будут продолжаться или станут необратимыми, являются лишь её предположениями, не подкреплёнными достаточными доказательствами.

Большая палата Верховного Суда в постановлении от 15 сентября 2020 года по делу № 753/22860/17 (производство № 14-88цс20) указала, что условием применения мер обеспечения иска является достаточно обоснованное предположение, что непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда либо эффективную защиту или восстановление нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца. Гарантии справедливого суда действуют не только во время рассмотрения дела, но и при исполнении судебного решения.

В частности, рассматривая заявление об обеспечении иска, суд должен учитывать, что принятие соответствующих мер может обеспечить надлежащее исполнение решения об удовлетворении иска в случае его вынесения, а их непринятие — наоборот, затруднить или даже сделать невозможным такое исполнение.

Конкретная мера обеспечения иска будет соразмерна исковому требованию, если при её применении обеспечиваются: баланс интересов сторон и других участников судебного процесса при разрешении спора; возможность эффективной защиты или восстановления нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца без нарушения или необоснованного ограничения прав и охраняемых интересов других участников дела или лиц, не являющихся его участниками; возможность исполнения судебного решения в случае удовлетворения требований, которые являются эффективным способом защиты нарушенных или оспариваемых прав либо интересов истца.

Учитывая изложенное, Ровенский апелляционный суд оставил оспариваемое истицей определение местного суда без изменений.

Ознакомиться с постановлением Ровенского апелляционного суда от 14 августа 2025 года по делу № 569/10024/25 можно в Едином государственном реестре судебных решений.

