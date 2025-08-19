Апелляционный суд Ровно отказал в обеспечении иска относительно установки металлодетектора в гимназии

Апелляционный суд считает правомерным отказ суда первой инстанции в удовлетворении заявления об обеспечении иска до подачи искового заявления.

Источник фото: Звягельский городской совет

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу истицы на определение местного суда, которым было отказано в удовлетворении заявления об обеспечении иска до подачи искового заявления.

Истица планировала обратиться в суд с требованием отменить положение об организации пропускного режима и правила поведения участников образовательного процесса в одной из ровенских гимназий. По ее мнению, установленный металлодетектор нарушает права на образование, унижает достоинство и создает риски для здоровья ребенка.

Апеллянт просил отменить оспариваемое определение суда предыдущей инстанции и принять решение, которым удовлетворить заявление его доверительницы об обеспечении иска до подачи искового заявления.

Что решел суд

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, что представленные материалы не подтверждают фактов недопуска ребенка к обучению или принуждения проходить металлодетектор. Аргументы об ограничении доступа к образованию и психологическом давлении суд признал лишь предположениями, не подкрепленными доказательствами.

Суд сослался на правовую позицию Большой палаты Верховного Суда

Большая палата Верховного Суда в постановлении от 15 сентября 2020 года по делу № 753/22860/17 (производство № 14-88цс20) указала, что условием применения мер обеспечения иска является достаточно обоснованное предположение, что непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда либо эффективную защиту или восстановление нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца. Гарантии справедливого суда действуют не только во время рассмотрения дела, но и при исполнении судебного решения. В частности, при рассмотрении заявления об обеспечении иска суд должен учитывать, что принятие соответствующих мер может обеспечить надлежащее исполнение решения об удовлетворении иска в случае его принятия, а их непринятие, наоборот, усложнить или даже сделать невозможным такое исполнение. Конкретная мера обеспечения иска будет соразмерной исковому требованию, если при ее применении обеспечивается: баланс интересов сторон и других участников судебного процесса при разрешении спора; возможность эффективной защиты или восстановления нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца без нарушения или необоснованного ограничения прав и охраняемых интересов других участников дела или лиц, не являющихся его участниками; возможность исполнения судебного решения в случае удовлетворения требований, которые являются эффективным способом защиты нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца.

В итоге определение местного суда оставлено без изменений.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 14 августа 2025 года по делу № 569/10024/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.