Практика судів
Апеляційний суд Рівного відмовив у забезпеченні позову щодо встановлення металодетектора в гімназії

11:12, 19 серпня 2025
Апеляційний суд вважає правомірною відмову суду першої інстанції в задоволенні заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви.
Джерело фото: Звягельська міська рада
Рівненський апеляційний суд розглянув скаргу позивачки на ухвалу місцевого суду, якою було відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви.

Позивачка планувала звернутися до суду з вимогою скасувати положення про організацію пропускного режиму та правила поведінки учасників освітнього процесу в одній із рівненських гімназій. На її думку, встановлений металодетектор порушує права на освіту, принижує гідність і створює ризики для здоров’я дитини.

Апелянт просив скасувати оскаржувану ухвалу суду попередньої інстанції та ухвалити рішення, яким задовольнити заяву його довірительки про забезпечення позову до подання позовної заяви.

Що вирішив суд

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, що долучені до справи матеріали не підтверджують фактів недопуску дитини до навчання чи примусу проходити металодетектор. Аргументи про обмеження доступу до освіти та психологічний тиск суд визнав лише припущеннями, які не підкріплені доказами.

Суд послався на правову позицію Великої Палати Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 15 вересня 2020 року у справі № 753/22860/17 (провадження № 14-88цс20) виснувала, що умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Гарантії справедливого суду діють не тільки під час розгляду справи, але й під час виконання судового рішення. Зокрема тому, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, — навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання. Конкретний захід забезпечення позову буде співмірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективним способом захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

У підсумку ухвалу місцевого суду залишено без змін.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 14 серпня 2025 року у справі № 569/10024/25.

апеляційні суди судова практика навчання

