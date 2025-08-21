Апелляционный суд уменьшил сумму взыскания из-за несогласованных условий кредита — детали дела

Апелляционный суд изменил решение по делу о взыскании кредитной задолженности.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о взыскании кредитной задолженности и, частично удовлетворив апелляционную жалобу, уменьшил сумму долга. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суть дела

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск Акционерного общества «Акцент-Банк» к гражданину о взыскании задолженности по кредитному договору, взыскав задолженность в размере 17 737 грн, в остальной части иска отказал.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции исходил из того, что истцом был доказан факт получения ответчиком кредита в связи с подписанием Анкеты-заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг, открытия карточного счёта, на который были зачислены кредитные средства, и изменения истцом кредитного лимита на карте.

В то же время суд посчитал, что поскольку в анкете-заявлении заемщика отсутствуют условия о сроке действия кредитного лимита, его размере, процентной ставке и порядке погашения задолженности, то, применив правовую позицию, изложенную в постановлении Верховного Суда от 3 июля 2019 года по делу № 342/180/17, пришел к выводу о несоблюдении истцом требований части 2 статьи 11 Закона Украины «О защите прав потребителей» относительно информирования потребителя об условиях кредитования. Следовательно, требования истца в части взыскания 11 347 грн не подлежат удовлетворению.

Не согласившись с решением суда, адвокат ответчика подала апелляционную жалобу, в которой просила восстановить срок апелляционного обжалования, отменить решение городского суда и, применив исковую давность, отказать в удовлетворении иска.

Выводы

В рассматриваемом деле суд первой инстанции, с выводом которого согласилась коллегия судей, применив правовую позицию, изложенную в постановлении Верховного Суда от 3 июля 2019 года по делу № 342/180/17, пришёл к выводу, что при заключении договора истец не соблюдал требований части 2 статьи 11 Закона «О защите прав потребителей» по информированию потребителя об условиях кредитования и согласованию с ним именно тех условий, которые банк считал согласованными, а потому не усмотрел оснований для взыскания процентов за пользование кредитом. Однако, поскольку фактически полученные и использованные заемщиком средства в добровольном порядке АО «А-Банк» не были возвращены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию заявленная сумма задолженности по телу кредита в размере 17 737 грн.

Кроме того, апелляционный суд не принимает во внимание приобщённый истцом паспорт потребительского кредита, поскольку он является лишь способом подтверждения выполнения преддоговорной обязанности кредитодателя. Ознакомление с паспортом потребительского кредита и его подписание потребителем не означает заключения договора потребительского кредита и соблюдения его формы, так как в паспорте кредита не фиксируется воля сторон договора и его содержание.

Коллегия судей отмечает, что вывод суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания с ответчика фактически полученных средств, то есть задолженности по телу кредита, является по существу правильным, однако не соответствует материалам дела в части определения суммы задолженности.

Суд первой инстанции не учёл, что расчёт задолженности ответчика по кредиту необходимо осуществлять на основании выписки по карточному счёту ответчика и учитывать только фактические расходы, которые последняя совершала с помощью выданной истцом кредитной карты. В состав задолженности не могут включаться списания процентов за пользование кредитом и комиссий, поскольку стороны не согласовали условия их уплаты. Также указанные составляющие должны зачисляться истцом к задолженности по телу кредита.

Из выписки о движении средств по карте ответчика усматривается, что сумма фактически использованных кредитных средств составляет 53 601 грн, тогда как сумма внесённых — 49 927 грн. Таким образом, поскольку фактически полученные и использованные заемщиком средства не возвращены банку в полном объёме, с ответчика подлежит взысканию остаток невозвращённых средств в размере 3 673,55 грн.

В то же время коллегия судей считает необоснованными доводы апеллянта о завершении срока кредитования в феврале 2021 года (окончание срока действия карты) и нарушении истцом срока исковой давности, учитывая, что срок возврата кредита в анкете-заявлении не был согласован, а также в соответствии с частью 2 статьи 530 Гражданского кодекса Украины исполнение обязательства заемщика перед банком определяется моментом предъявления требования, в данном случае — подачей иска в суд.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы, изменении решения суда первой инстанции в части размера задолженности ответчика, подлежащей взысканию в пользу истца, с 17 737 грн до 3 673 грн (дело № 766/18067/24).

