Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляційний суд зменшив суму стягнення через неузгоджені умови кредиту — деталі справи

10:15, 21 серпня 2025
Апеляційний суд змінив рішення у справі про стягнення кредитної заборгованості
Апеляційний суд зменшив суму стягнення через неузгоджені умови кредиту — деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд розглянув справу про стягнення кредитної заборгованості та, частково задовольнивши апеляційну скаргу, зменшив розмір боргу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суть справи

Суд першої інстанції позов Акціонерного товариства «Акцент-Банк» до громадянина про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнив частково, стягнув заборгованість за кредитним договором у розмірі 17 737 грн, в іншій частині позовних вимог відмовив.

Задовольняючи позовні вимоги частково, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем доведено факт отримання відповідачем кредиту у зв’язку із підписанням Анкети-заяви про приєднання до Умов та

Правил надання банківських послуг, відкриття карткового рахунку, на який зараховано кредитні кошти та зміну позивачем кредитного ліміту на картці.

Разом з цим, суд вважав, що оскільки в анкеті-заяві позичальника відсутні умови щодо строку дії кредитного ліміту, його розміру, відсоткової ставки, порядку погашення заборгованості, тому застосувавши правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду від 3 липня 2019 року у справі № 342/180/17, дійшов висновку про недотримання позивачем вимог, передбачених ч. 2 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» про повідомлення споживача про умови кредитування, а відтак вимоги позивача в частині стягнення 11347 грн не підлягають задоволенню.

Не погоджуючись із рішенням суду адвокат відповідача подала апеляційну скаргу, у якій просила поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати рішення міського суду та застосувавши позовну давність відмовити у задоволенні позову.

Висновки

У справі, що переглядалася, суд першої інстанції, з висновком якого погодилась колегія суддів, застосувавши правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду від 3 липня 2019 року у справі № 342/180/17, дійшов висновку про те, що при укладенні договору позивач не дотримався вимог, передбачених ч. 2 ст. 11 Закону «Про захист прав споживачів» про повідомлення споживача про умови кредитування та узгодження зі споживачем саме тих умов, які вважав узгодженими банк, а тому не вбачав підстав для стягнення процентів за користування кредитними коштами, однак вважав, що оскільки фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку АТ «А-Банк» не повернуті, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню заявлена позивачем сума заборгованості за тілом кредиту у розмірі 17 737 грн.

Крім того, апеляційний суд не бере до уваги долучений позивачем паспорт споживчого кредиту, оскільки він є способом підтвердження виконання переддоговірного обов’язку кредитодавця.

Ознайомлення з паспортом споживчого кредиту, його підписання споживачем не означає укладення договору про споживчий кредит та дотримання його форми, оскільки в паспорті кредиту не відбувається фіксація волі сторін договору та його змісту.

Колегія суддів зауважує, що висновок суду першої інстанції про наявність підстав для стягнення з відповідача фактично отриманих коштів, тобто заборгованості за тілом кредиту, є правильним по суті, однак не узгоджується із матеріалами справи в частині визначення суми заборгованості.

Суд першої інстанції не врахував, що розрахунок заборгованості відповідача за кредитом необхідно здійснювати за випискою по картці відповідача та враховувати лише фактичні витрати відповідача, які остання здійснювала за допомогою виданої позивачем кредитної картки, та в рахунок заборгованості за кредитом не може враховуватись списання відсотків за користування кредитом та комісії, оскільки між сторонами не було погоджено умов щодо їх сплати, а також те, що вказані складові мають зараховуватися позивачем до заборгованості за тілом кредиту.

Із виписки про рух коштів по картці відповідача вбачається, що сума фактично використаних відповідачем кредитних коштів складає 53 601 грн, в той час як сума внесених - 49 927 грн. Таким чином, оскільки фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку банку не повернуті в повному обсязі, з відповідача підлягає стягненню залишок неповернутих банку коштів у розмірі 3 673,55 грн.

Разом з цим, колегія суддів вважає безпідставними доводи апелянта про закінчення строку кредитування в лютому 2021 року (закінчення строку дії картки) та порушення позивачем строку позовної давності з огляду на те, що строк повернення кредиту в анкеті-заяві не було погоджено, а також згідно з положеннями ч. 2 ст. 530 ЦК України виконання зобов’язання позичальника перед банком визначається моментом пред’явлення вимоги, а в даному випадку - зверненням з цим позовом до суду.

За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги, зміну рішення суду першої інстанції в частині розміру заборгованості відповідача, що підлягає стягненню на користь позивача з 17 737 гривень до 3 673 гривень (справа № 766/18067/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада провалила голосування за закон про цифровізацію виконавчого провадження

Законопроект 9363 є частиною Плану України в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, за виконання якого Україна отримує кошти від європейських партнерів.

Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Рада прийняла закон про професійну освіту

Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.

Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва