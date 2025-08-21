Практика судов
Водитель сел за руль с 2,61 промилле алкоголя и не явился в суд — как его наказали

12:10, 21 августа 2025
В Горишнеплавновском городском суде Полтавской области рассмотрели дело по управлению в нетрезвом состоянии.

Согласно протоколу, водителя остановили патрульные в городе Горишние Плавни. Прибор Drager Alcotest зафиксировал в крови 2,61 промилле алкоголя, что существенно превышает допустимую норму. Нарушитель был отстранен от управления автомобилем, сообщили в суде.

В суд водитель не явился, однако направил заявление с просьбой рассмотреть дело без его присутствия. Вину признал полностью. Обстоятельств, смягчающих ответственность, судом не установлено.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил штраф в размере 17000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Постановление суда вступит в силу по истечении 15-дневного срока его обжалования.

