Водій сів за кермо з 2,61 проміле алкоголю та не з’явився до суду — як його покарали

12:10, 21 серпня 2025
Суд оштрафував водія за керування транспортом у нетверезому стані.
У Горішньоплавнівському міському суді Полтавської області розглянули справу щодо керування у нетверезому стані.

Згідно з протоколом, водія зупинили патрульні у місті Горішні Плавні. Прилад Drager Alcotest зафіксував у його крові 2,61 проміле алкоголю, що суттєво перевищує допустиму норму. Порушника було відсторонено від керування автомобілем, повідомили у суді. 

До суду водій не з’явився, однак надіслав заяву з проханням розглянути справу без його присутності. Вину визнав повністю. Обставин, що пом’якшують відповідальність, судом не встановлено.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Постанова суду набуде чинності після закінчення 15-денного строку на її оскарження.

