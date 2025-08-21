Водій сів за кермо з 2,61 проміле алкоголю та не з’явився до суду — як його покарали

У Горішньоплавнівському міському суді Полтавської області розглянули справу щодо керування у нетверезому стані.
Згідно з протоколом, водія зупинили патрульні у місті Горішні Плавні. Прилад Drager Alcotest зафіксував у його крові 2,61 проміле алкоголю, що суттєво перевищує допустиму норму. Порушника було відсторонено від керування автомобілем, повідомили у суді.
До суду водій не з’явився, однак надіслав заяву з проханням розглянути справу без його присутності. Вину визнав повністю. Обставин, що пом’якшують відповідальність, судом не встановлено.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.
Постанова суду набуде чинності після закінчення 15-денного строку на її оскарження.
