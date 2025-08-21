Факт передачи и уплаты средств за приобретенную квартиру не может подтверждаться только свидетельскими показаниями, — суд

Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение об отказе в признании недействительным договора купли-продажи.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную представителем истицы на решение местного суда, которым ей отказано в удовлетворении иска о признании договора купли-продажи недействительным в части покупателя, признании покупателем по договору купли-продажи и признании права собственности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апеллянт просил отменить оспариваемое решение и принять новое, которым исковые требования его доверительницы удовлетворить в полном объёме.

Коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, считая решение суда предыдущей инстанции законным и обоснованным, вынесенным с соблюдением норм процессуального и материального права.

Суть дела

Суду известно, что истица является бывшей невесткой ответчика.

На момент заключения этого договора истица уже расторгла брак с сыном ответчика, который приобрёл спорную квартиру.

Обращаясь в суд с этим иском, истица утверждала, что именно она является покупателем квартиры, а не её бывший свёкор, поскольку она заплатила предыдущей владелице квартиры оговорённую сумму денег, и поэтому просила признать недействительным договор купли-продажи квартиры в части покупателя и признать её право собственности на это имущество.

В договоре купли-продажи указывается, что покупатель и продавец действуют добровольно и находятся в здравом уме и ясной памяти, понимают значение своих действий, предварительно ознакомлены нотариусом с предписаниями гражданского законодательства, регулирующими заключённую между ними сделку (в частности с требованиями относительно недействительности сделки). Одним из пунктов договора купли-продажи установлено, что продавец утверждает, что третьи лица не имеют права на данную квартиру.

Каких-либо оговорок в тексте договора о том, что он должен был заключаться с истицей и что именно она вносила средства за него, как и надлежащих, допустимых и достаточных доказательств в подтверждение этого сторонами не предоставлено и судом также не добыто.

Выводы

Апеллянт ссылается на относимость в качестве доказательств показаний свидетелей, допрошенных судом первой инстанции в ходе рассмотрения дела, однако такие доводы не принимаются во внимание, поскольку они не содержат информации относительно предмета доказывания — признания договора купли-продажи недействительным, а также без наличия других доказательств сами по себе не являются надлежащим способом доказывания факта передачи и уплаты средств в счёт оплаты за приобретённое имущество, какими могли бы служить надлежащие и допустимые письменные доказательства о передаче денег (чеки, квитанции, расписки) в счёт оплаты за приобретение квартиры.

Не согласился апелляционный суд и со ссылками апелляционной жалобы на то, что при решении иска о признании договора купли-продажи недействительным по основаниям, что на самом деле покупателем является другое лицо, суд должен установить, что фактически имущество было приобретено за средства другого лица и для него, и что иных оснований для признания этой сделки недействительной нет; указанный договор признаётся недействительным только в части, касающейся покупателя, и покупателем по этому договору признаётся лицо, за счёт средств которого и для которого фактически заключался этот договор.

Так, указанные доводы апеллянта согласуются с выводами Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 22 июля 2020 года по делу № 265/3310/17 (производство № 61-2308св19), в частности, что при условии доказанности того, что по договору купли-продажи имущество на самом деле было куплено не указанным в договоре покупателем, а другим лицом, за его деньги, суд может признать, что указанный договор в части, касающейся покупателя, является мнимой сделкой и что действительным покупателем по этому договору является лицо, для которого за его деньги было приобретено имущество.

По общему правилу бремя доказывания мнимости сделки возлагается на истца.

Также указанное согласуется с пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 06 ноября 2009 года № 9 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными».

Такие обстоятельства не были доказаны истицей, а представленные ею письменные доказательства, в частности копии квитанций об оплате коммунальных услуг, таблица выплат истицы за спорную квартиру и т. п., не являются надлежащими и допустимыми доказательствами в подтверждение того, что именно инициатор иска является покупателем по договору купли-продажи квартиры, а заключённый между сторонами договор является мнимым.

Нормами Гражданского кодекса Украины (далее в тексте — ГК Украины) не допускается такой правовой конструкции как иск о признании недействительным договора в части стороны договора. Статья 235 ГК Украины не может быть основанием для признания сделки мнимой в части стороны, поскольку это противоречит её положениям.

Такой вывод изложен Верховным Судом в составе объединённой палаты Кассационного гражданского суда в своём постановлении от 14 февраля 2022 года по делу № 346/2238/15-ц.

Также иск в части перевода прав и обязанностей соответствует такому способу защиты интересов, как изменение правоотношения (п. 6 ч. 2 ст. 16 ГК Украины), применяется для защиты преимущественных прав третьих лиц в отношении прав на имущество, которым так или иначе распоряжается собственник (ч. 4 ст. 362, абзац третий ч. 1 ст. 822 этого Кодекса и т. д.). Такой иск лучше всего соответствует содержанию нарушенного преимущественного права, способу (характеру) его нарушения, последствиям, которые вызвало нарушение, а также простейшим способом обеспечивает восстановление и реализацию соответствующего преимущественного права (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 23.06.2020 по делу № 909/337/19 (производство № 12-35гс20)).

Изложенные в апелляционной жалобе утверждения об ошибочности вывода местного суда в части выбора способа защиты права не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Так, лицо, которому принадлежит нарушенное право, может воспользоваться не любым на своё усмотрение, а определённым способом защиты такого своего права, который прямо определяется специальным законом, регулирующим конкретные гражданские правоотношения, либо договором.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 24 июня 2025 года по делу №564/220/22 (производство № 22-ц/4815/584/25).

