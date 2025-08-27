Квартира, которая находилась в собственности жилого фонда территориальной общины, не является объектом наследования, — суд

После смерти основного нанимателя ответчица приватизировала квартиру, которую обжаловал в суде его сын, требуя отмены регистрационных действий.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе представителя истца, поданной на решение местного суда об отказе в удовлетворении исковых требований о признании недействительными регистрационных действий государственных регистраторов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск был подан к жене покойного отца истца, а также к двум департаментам Ровенского городского совета, которые осуществляли соответствующие регистрационные и жилищно-коммунальные полномочия.

Апеллянт требовал отмены решения суда первой инстанции и принятия нового решения об удовлетворении иска, мотивируя это нарушением наследственных прав и ненадлежащей регистрацией права собственности на квартиру.

Коллегия судей, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения участников судебного разбирательства, пришла к выводу об оставлении жалобы без удовлетворения, исходя из следующего.

Суть дела

Суду известно, что ответчице был выдан ордер на вселение в спорную квартиру.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета, мужу ответчицы, было выдано Свидетельство о праве собственности на спорную квартиру, на основании которого была произведена его регистрация.

Суд первой инстанции в другом деле удовлетворил иск ответчицы, поданный к управлению жилищно-коммунального хозяйства, о признании её членом семьи умершего мужа и признании права на пользование спорной квартирой, в которой женщина длительное время проживала, вела с основным квартиросъёмщиком совместное хозяйство.

Определением Ровенского апелляционного суда указанное решение суда оставлено без изменений.

Другим решением местного суда признано недействительным Свидетельство о праве собственности на квартиру, выданное отцу истца, а также признан недействительным приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства о приватизации указанной квартиры, поскольку ответчица имела право участвовать в приватизации жилья, а отчуждение спорной квартиры путем приватизации в пользу ныне покойного произошло в период действия судебного запрета на её отчуждение, наложенного судебным определением.

Спорная квартира была передана на баланс жилищно-коммунального предприятия.

После смерти отца истца ответчица обратилась с заявлением в Центр предоставления административных услуг об отмене государственной регистрации права собственности, совершенной государственным регистратором согласно решению суда первой инстанции и определению Ровенского апелляционного суда.

Ответчица заключила договор найма жилого помещения, после чего подала заявление о передаче ей в частную собственность спорной квартиры.

Женщина получила Свидетельство о праве собственности на спорную квартиру, зарегистрировав его в соответствии с нормами действующего законодательства.

Выводы

Апелляционный суд пришел к выводу, что решение местного суда, которое вступило в законную силу и которым признаны недействительными приказ органа приватизации и Свидетельство о праве собственности на спорную квартиру, выданное умершему, на основании которых была произведена государственная регистрация его права собственности на квартиру, является самостоятельным основанием для проведения государственной регистрации прекращения права собственности.

Такое действие было совершено регистратором в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», а потому основания для отмены решения об аннулировании права собственности на квартиру отсутствуют.

Также отсутствуют основания для отмены решения государственного регистратора о государственной регистрации права собственности ответчицы на спорный объект недвижимости, поскольку для государственной регистрации ею были поданы все необходимые документы, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 37 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон), в частности Свидетельство о праве собственности, выданное Департаментом инфраструктуры и благоустройства Ровенского городского совета.

Поэтому основания для отказа в государственной регистрации прав, предусмотренные статьей 24 Закона, отсутствуют.

Свидетельство о праве собственности, выданное на основании приказа органа приватизации жилья и ставшее основанием для государственной регистрации права собственности ответчицы на спорную квартиру, не оспаривалось.

Пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 22 декабря 1995 года «О судебной практике по делам по искам о защите права частной собственности» разъясняется, что если квартира (дом) не была передана в собственность нанимателю, его наследники вправе требовать признания за ними права собственности на неё только в случае, если наниматель обращался с должным образом оформленным заявлением об этом в соответствующий орган приватизации или к владельцу государственного либо общественного (для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы) жилищного фонда, однако оно не было рассмотрено в установленный срок или в его удовлетворении было незаконно отказано при наличии оснований и отсутствии запретов на передачу квартиры в собственность нанимателю.

Как указано выше, отец истца воспользовался правом на приватизацию спорной квартиры, однако в связи с нарушением права ответчицы на приватизацию утратил его, поэтому спорная квартира была передана в собственность жилищного фонда территориальной громады.

И хотя было восстановлено положение, существовавшее до приватизации спорного имущества, он на протяжении почти 10 лет не реализовал своё право на приватизацию квартиры, повторного заявления с учетом интересов ответчицы в орган приватизации не подал, соответственно права собственности на неё не приобрёл, а потому она не является объектом наследования, в том числе при обстоятельствах, указанных в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 22 декабря 1995 года «О судебной практике по делам по искам о защите права частной собственности».

Установив действительные обстоятельства дела, суд первой инстанции, по убеждению Ровенского апелляционного суда, дал надлежащую оценку собранным доказательствам, правильно применил нормы материального права, не допустил нарушений норм процессуального права, которые могли бы привести к неправильному разрешению спора, и пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении иска, а потому обжалуемое решение не подлежит отмене.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 21 августа 2025 года по делу № 569/13256/24.

