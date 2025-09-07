Апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор обвиняемому в грабеже — детали дела

Апелляционный суд не подтвердил наличие умысла и сговора в действиях обвиняемого

Львовский апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор обвиняемому в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суть дела

Гражданин органом досудебного расследования обвинялся в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя в группе по предварительному сговору с другим гражданином, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, повторно, с целью противоправного обогащения, применил к потерпевшему насилие, которое выразилось в нанесении ударов руками по лицу, открыто завладел его мобильным телефоном, чем причинил потерпевшему материальный ущерб.

Приговором Галицкого районного суда г. Львова мужчина признан невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины, и оправдан за недоказанностью совершения им данного уголовного правонарушения.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемый приговор отменить и вынести новый приговор, которым гражданина признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В поддержку своих апелляционных требований он ссылался на то, что приговор является незаконным и необоснованным в связи с неполнотой судебного разбирательства, несоответствием изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного производства и существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда постановила: апелляционную жалобу прокурора — оставить без удовлетворения, приговор Галицкого районного суда г. Львова в отношении гражданина — оставить без изменений.

Оправдывая мужчину по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что стороной обвинения не доказано, что инкриминируемое гражданину уголовное правонарушение совершено им.

Поэтому апелляционный суд приходит к выводу, что местный суд при рассмотрении данного дела не допустил таких нарушений требований уголовного процессуального законодательства Украины, которые помешали бы или могли бы помешать суду полно и всесторонне рассмотреть дело и вынести законный, обоснованный и справедливый приговор.

