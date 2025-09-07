Апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок обвинуваченому у грабежі — деталі справи

Апеляційний суд не підтвердив наявність умислу та змови у діях обвинуваченого

Львівський апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок обвинуваченому у грабежі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суть справи

Громадянин органом досудового розслідування обвинувачувався в тому, що будучи в стані алкогольного сп'яніння, діючи в групі, за попередньою змовою із іншим громадянином, маючи умисел на викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, повторно, з метою протиправного збагачення, застосував до потерпілого насильство, яке проявилось у нанесенні ударів руками по обличчю, відкрито заволоділи його мобільним телефоном, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

Вироком Галицького районного суду м. Львова чоловіка визнано невинуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, та виправдано через недоведеність вчинення ним даного кримінального правопорушення.

Розгляд апеляційної скарги

Не погоджуючись із вироком суду першої інстанції прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржуваний вирок скасувати та ухвалити новий вирок, яким громадянина визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України на призначити йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.

На підтримку своїх апеляційних вимог покликався, що вирок є незаконним та необґрунтованим у зв’язку з неповнотою судового розгляду, невідповідністю викладених у ньому висновків фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду ухвалила: апеляційну скаргу прокурора – залишити без задоволення, вирок Галицького районного суду м. Львова відносно громадянина – залишити без змін.

Виправдовуючи чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, суд першої інстанції дійшов до обґрунтованого висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що інкриміноване громадянину кримінальне правопорушення, вчинене ним.

Тому апеляційний суд приходить до висновку, що місцевий суд при розгляді даної справи не допустив таких порушень вимог кримінального процесуального законодавства України, які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований та справедливий вирок.

