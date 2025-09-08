Верховный Суд: видеозапись отказа получить уведомление о подозрении является достаточным средством надлежащего информирования

Если подозреваемый отказывается получить письменное уведомление о подозрении, достаточно видеозаписи этого действия – Верховный Суд.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда указал, что если лицо отказывается от вручения ему письменного уведомления о подозрении, сторона обвинения может осуществить видеозапись такого вручения, и этого будет достаточно для фиксации факта надлежащего уведомления.

В деле № 711/171/24 (производство № 51-1367км25) суды предыдущих инстанций признали обвиняемую виновной по ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины и назначили наказание. Защита настаивала, что уведомление о подозрении не было вручено надлежащим образом, поскольку оно оглашалось без участия адвоката, а значит – все доказательства являются недопустимыми.

Решение Верховного Суда

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что положения уголовного процессуального закона, которые регламентируют процедуру уведомления участника производства о совершенном процессуальном действии или о принятом процессуальном решении, в том числе и вручение письменного уведомления о подозрении, направлены на то, чтобы адресат такого уведомления был проинформирован о факте принятого решения или совершения процессуального действия. Законодатель также предусмотрел определенные предохранители, которые позволяют, с одной стороны, зафиксировать нежелание лица, являющегося адресатом уведомления, его получить, а с другой – являются способом фиксации факта уведомления. Таким способом уведомления является видеозапись совершения определенного процессуального действия.

Если лицо отказывается от вручения ему письменного уведомления о подозрении, сторона обвинения может осуществить видеозапись такого вручения, и такая видеозапись проведенного процессуального действия является достаточным средством фиксации надлежащего уведомления адресата.

Как установили суды предыдущих инстанций, в день составления уведомления о подозрении следователем по месту жительства осужденной ей было предложено получить текст уведомления о подозрении с памяткой о правах и обязанностях, однако она отказалась. В дальнейшем следователь вслух огласил содержание указанных документов с применением видеофиксации этого действия, согласно записи которой понятные огласили свои персональные данные, а после этого следователь начал оглашение. Отсутствие защитника при уведомлении обвиняемой о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, поскольку УПК Украины не содержит никаких оговорок о необходимости привлечения защитника при уведомлении лица о подозрении.

Постановление КУС ВС от 5 августа 2025 года по делу № 711/171/24 (производство № 51-1367км25).

