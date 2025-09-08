Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд: відеозапис відмови отримати повідомлення про підозру є достатнім засобом належного інформування

17:41, 8 вересня 2025
Якщо підозрюваний відмовляється отримати письмове повідомлення про підозру, достатньо відеозапису цієї дії – Верховний Суд.
Верховний Суд: відеозапис відмови отримати повідомлення про підозру є достатнім засобом належного інформування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вказав, що якщо особа відмовляється від вручення їй письмового повідомлення про підозру, сторона обвинувачення може здійснити відеозапис такого вручення, і цього буде достатньо для фіксації факту належного повідомлення.

У справі № 711/171/24 (провадження № 51-1367км25) суди попередніх інстанцій визнали обвинувачену винуватою за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначили покарання. Захист наполягав, що повідомлення про підозру не було вручено належним чином, адже воно оголошувалося без участі адвоката, а отже – усі докази є недопустимими.

Рішення Верховного Суду

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що положення кримінального процесуального закону, які регламентують процедуру повідомлення учасника провадження про здійснену процесуальну дію або про прийняте процесуальне рішення, в тому числі й вручення письмового повідомлення про підозру, спрямовані на те, щоб адресат такого повідомлення був поінформований про факт прийнятого рішення або вчинення процесуальної дії. Законодавець також передбачив певні запобіжники, які дають змогу, з одного боку, зафіксувати небажання особи, яка є адресатом повідомлення, його отримати, а з іншого, – є способом фіксації факту повідомлення. Таким способом повідомлення є відеозапис вчинення певної процесуальної дії.

Якщо особа відмовляється від вручення їй письмового повідомлення про підозру, сторона обвинувачення може здійснити відеозапис такого вручення, і такий відеозапис проведеної процесуальної дії є достатнім засобом фіксації належного повідомлення адресата.

Як встановили суди попередніх інстанцій, у день складення повідомлення про підозру слідчим за місцем проживання засудженої їй було запропоновано отримати текст повідомлення про підозру з пам’яткою про права та обов’язки, однак вона відмовилася. Надалі слідчий вголос оголосив зміст вказаних документів із застосуванням відеофіксації цієї дії, згідно із записом якої поняті оголосили свої персональні дані, а після цього слідчий розпочав оголошення. Відсутність захисника під час повідомлення обвинуваченої про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, адже КПК України не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особи про підозру.

Постанова ККС ВС від 5 серпня 2025 року у справі № 711/171/24 (провадження № 51-1367км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика підозрюваний відеофіксація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ – його показання можуть розставити крапки над «і»

Судячи з формулювань, які наводить ОГП та СБУ, показання Федора Христенка можуть пролити світло на загальну ситуацію у НАБУ.

«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду