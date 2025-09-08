Верховний Суд: відеозапис відмови отримати повідомлення про підозру є достатнім засобом належного інформування

Якщо підозрюваний відмовляється отримати письмове повідомлення про підозру, достатньо відеозапису цієї дії – Верховний Суд.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вказав, що якщо особа відмовляється від вручення їй письмового повідомлення про підозру, сторона обвинувачення може здійснити відеозапис такого вручення, і цього буде достатньо для фіксації факту належного повідомлення.

У справі № 711/171/24 (провадження № 51-1367км25) суди попередніх інстанцій визнали обвинувачену винуватою за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначили покарання. Захист наполягав, що повідомлення про підозру не було вручено належним чином, адже воно оголошувалося без участі адвоката, а отже – усі докази є недопустимими.

Рішення Верховного Суду

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що положення кримінального процесуального закону, які регламентують процедуру повідомлення учасника провадження про здійснену процесуальну дію або про прийняте процесуальне рішення, в тому числі й вручення письмового повідомлення про підозру, спрямовані на те, щоб адресат такого повідомлення був поінформований про факт прийнятого рішення або вчинення процесуальної дії. Законодавець також передбачив певні запобіжники, які дають змогу, з одного боку, зафіксувати небажання особи, яка є адресатом повідомлення, його отримати, а з іншого, – є способом фіксації факту повідомлення. Таким способом повідомлення є відеозапис вчинення певної процесуальної дії.

Якщо особа відмовляється від вручення їй письмового повідомлення про підозру, сторона обвинувачення може здійснити відеозапис такого вручення, і такий відеозапис проведеної процесуальної дії є достатнім засобом фіксації належного повідомлення адресата.

Як встановили суди попередніх інстанцій, у день складення повідомлення про підозру слідчим за місцем проживання засудженої їй було запропоновано отримати текст повідомлення про підозру з пам’яткою про права та обов’язки, однак вона відмовилася. Надалі слідчий вголос оголосив зміст вказаних документів із застосуванням відеофіксації цієї дії, згідно із записом якої поняті оголосили свої персональні дані, а після цього слідчий розпочав оголошення. Відсутність захисника під час повідомлення обвинуваченої про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, адже КПК України не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особи про підозру.

Постанова ККС ВС від 5 серпня 2025 року у справі № 711/171/24 (провадження № 51-1367км25).

