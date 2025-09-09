Практика судов
В Хмельницкой области суд обязал газовую компанию подключить дом к сети и возместить моральный ущерб

20:59, 9 сентября 2025
Истицей было заявлено, что газовая компания грубо нарушила процедуру отключения, и она просила суд обязать ее бесплатно восстановить газоснабжение и взыскать 5 000 грн морального ущерба.
В Хмельницкой области суд обязал оператора газораспределительной системы бесплатно подключить жилой дом к газовой сети и выплатить его владелице 5 000 грн морального ущерба. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Обращаясь в суд, истица пояснила, что 19 октября 2021 года в с. Кременчуки АО «Хмельницкгаз» проводило строительно-монтажные работы по подключению дома к газовой сети. Однако уже на следующий день газовщики прекратили газоснабжение — установили заглушку на стояке, сославшись на аварийную ситуацию (утечку газа).

По ее словам, эта причина была недостоверной, ведь система газоснабжения в доме прошла проверку и утечки газа не было. Поскольку предприятие, по мнению истицы, грубо нарушило процедуру отключения, она просила суд обязать его бесплатно восстановить газоснабжение, возместить стоимость недопоставленного природного газа и взыскать 5 000 грн морального ущерба.

Красиловский районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск — обязал облгаз бесплатно подключить жилье истицы к газовой сети и взыскал в ее пользу моральный ущерб.

В апелляционной жалобе АО «Хмельницкгаз» просило отменить решение как незаконное и отказать в иске. Апеллянт отметил, что утечка газа была выявлена в той части газовых сетей, за которую отвечает потребительница, поэтому суд безосновательно возложил обязанность устранения причин утечки на Оператора ГРМ. Кроме того, на момент вынесения решения АО «Хмельницкгаз» уже утратило статус Оператора ГРМ и не может восстановить газоснабжение.

Апелляционный суд отклонил эти доводы и подтвердил законность решения первой инстанции. Коллегия судей обратила внимание, что в акте об отключении газоснабжения первоначальная причина «утечка газа» была зачеркнута и заменена записью «не перекрыт кран, отсутствует доступ к редуктору». В другом акте также нет упоминаний об утечке газа.

В суде мастер АО «Хмельницкгаз» пояснил, что после строительно-монтажных работ необходимо было проверить систему на герметичность, однако из-за отсутствия доступа к редуктору сотрудники не смогли перекрыть кран газоснабжения к дому истицы, поэтому вынужденно установили заглушку на стояке.

По мнению коллегии судей, местный суд правильно отметил, что в деле нет надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих факт утечки на газовом стояке истицы, а значит — и законных оснований для отключения ее дома от газоснабжения.

Тот факт, что АО «Хмельницкгаз» утратило статус Оператора ГРМ, не имеет существенного значения, ведь предприятие может заказать выполнение работ по восстановлению газоснабжения у действующего Оператора ГРМ, подчеркнул апелляционный суд.

С постановлением апелляционного суда по делу № 677/1267/23 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

