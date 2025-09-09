На Хмельниччині суд зобов’язав газову компанію підключити будинок до мережі та відшкодувати моральну шкоду

Позивачка заявила, що газова компанія грубо порушило процедуру відключення та просила суд зобов’язати його безкоштовно відновити газопостачання та стягнути 5 000 грн моральної шкоди.

На Хмельниччині суд зобов’язав оператора газорозподільної системи безкоштовно підключити житловий будинок до мережі газопостачання та виплатити його власниці 5 000 грн моральної шкоди. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Звертаючись до суду, позивачка пояснила, що 19 жовтня 2021 року у с. Кременчуки АТ «Хмельницькгаз» проводило будівельно-монтажні роботи з під’єднання будинку до газової мережі. Проте вже наступного дня газівники припинили газопостачання – встановили заглушку на стояку, пославшись на аварійну ситуацію (витік газу).

За її словами, ця причина була недостовірною, адже система газопостачання у будинку пройшла перевірку й витоку газу не було. Оскільки підприємство, на думку позивачки, грубо порушило процедуру відключення, вона просила суд зобов’язати його безкоштовно відновити газопостачання, відшкодувати вартість недовідпущеного природного газу та стягнути 5 000 грн моральної шкоди.

Красилівський районний суд Хмельницької області частково задовольнив позов – зобов’язав облгаз безкоштовно підключити житло позивачки до мережі газопостачання та стягнув на її користь моральну шкоду.

В апеляційній скарзі АТ «Хмельницькгаз» просило скасувати рішення як незаконне та відмовити у позові. Апелянт зазначив, що витік газу було виявлено в тій частині газових мереж, за яку відповідає споживачка, тож суд безпідставно поклав відповідальність за усунення причин витоку газу на Оператора ГРМ. До того ж на момент ухвалення рішення АТ «Хмельницькгаз» вже втратило статус Оператора ГРМ, та не може здійснити відновлення газопостачання.

Апеляційний суд відхилив ці доводи та підтвердив законність рішення першої інстанції. Колегія суддів звернула увагу, що в акті про відключення газопостачання первісна причина «витік газу» була закреслена й замінена записом «не перекрито кран, відсутній доступ до редуктора». В іншому акті також немає згадок про витік газу.

У суді майстер АТ «Хмельницькгаз» пояснив, що після будівельно-монтажних робіт необхідно було перевірити систему на герметичність, проте через відсутність доступу до редуктора працівники не змогли перекрити кран газопостачання до будинку позивачки, тому вимушено встановили заглушку на стояку.

На думку колегії суддів, місцевий суд правильно констатував, що у справі немає належних і допустимих доказів на підтвердження факту витоку на газовому стояку позивачки, а відтак – і законних підстав для відключення її будинку від газопостачання.

Той факт, що АТ «Хмельницькгаз» втратило статус Оператора ГРМ, не має істотного значення, адже підприємство може замовити виконання робіт з відновлення газопостачання у чинного Оператора ГРМ, зауважив апеляційний суд.

З постановою апеляційного суду у справі № 677/1267/23 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

