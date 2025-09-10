Младший сержант отправлял каннабис в военной амуниции по почте – суд избрал меру пресечения

В Николаеве сержант, который самовольно покинул часть и сбывал наркотики, взят под стражу.

Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для 32-летнего младшего сержанта, подозреваемого в незаконной пересылке и сбыте наркотических средств, а также самовольном оставлении воинской части. Подозреваемый признал вину, объяснив, что отправлял каннабис по просьбе знакомых, но суд признал необходимость изоляции для обеспечения расследования.

Суть дела

Следственный судья Центрального районного суда г. Николаева рассмотрела ходатайство о применении меры пресечения к 32-летнему военнослужащему в звании младшего сержанта, который самовольно покинул свою воинскую часть и подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств с целью сбыта). По данным следствия, в июне 2025 года подозреваемый приобрел каннабис и хранил его с целью дальнейшей пересылки и сбыта. Он отправлял наркотик, скрывая его в элементах военной амуниции и одежды, получателям в Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Всего правоохранители задокументировали 9 эпизодов таких действий.

Позиции сторон

Прокурор настаивал на применении меры пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя это тяжестью преступления и необходимостью предотвратить возможное уклонение от следствия или влияние на свидетелей. Подозреваемый признал свою вину, объяснив, что действовал по просьбе знакомых, в частности бывших сослуживцев, которые присылали ему деньги для приобретения каннабиса, который он затем отправлял им. Он также признался, что иногда сам употребляет каннабис. Защитник подозреваемого возражал против содержания под стражей, утверждая, что риски, на которые ссылается прокуратура, отсутствуют, поскольку его клиент признает вину и не уклоняется от ответственности. Защитник просил применить домашний арест как менее строгую меру пресечения.

Что решил суд

Следственный судья, заслушав позиции сторон и исследовав материалы ходатайства, постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 121 120 гривен. Решение учитывало тяжесть инкриминируемого преступления, в частности многочисленные эпизоды пересылки наркотических средств, а также факт самовольного оставления воинской части. Суд признал, что содержание под стражей необходимо для обеспечения надлежащего расследования, но предоставил возможность освобождения под залог.

