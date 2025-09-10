Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Младший сержант отправлял каннабис в военной амуниции по почте – суд избрал меру пресечения

12:38, 10 сентября 2025
В Николаеве сержант, который самовольно покинул часть и сбывал наркотики, взят под стражу.
Младший сержант отправлял каннабис в военной амуниции по почте – суд избрал меру пресечения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для 32-летнего младшего сержанта, подозреваемого в незаконной пересылке и сбыте наркотических средств, а также самовольном оставлении воинской части. Подозреваемый признал вину, объяснив, что отправлял каннабис по просьбе знакомых, но суд признал необходимость изоляции для обеспечения расследования.

Суть дела

Следственный судья Центрального районного суда г. Николаева рассмотрела ходатайство о применении меры пресечения к 32-летнему военнослужащему в звании младшего сержанта, который самовольно покинул свою воинскую часть и подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств с целью сбыта). По данным следствия, в июне 2025 года подозреваемый приобрел каннабис и хранил его с целью дальнейшей пересылки и сбыта. Он отправлял наркотик, скрывая его в элементах военной амуниции и одежды, получателям в Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Всего правоохранители задокументировали 9 эпизодов таких действий.

Позиции сторон

Прокурор настаивал на применении меры пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя это тяжестью преступления и необходимостью предотвратить возможное уклонение от следствия или влияние на свидетелей. Подозреваемый признал свою вину, объяснив, что действовал по просьбе знакомых, в частности бывших сослуживцев, которые присылали ему деньги для приобретения каннабиса, который он затем отправлял им. Он также признался, что иногда сам употребляет каннабис. Защитник подозреваемого возражал против содержания под стражей, утверждая, что риски, на которые ссылается прокуратура, отсутствуют, поскольку его клиент признает вину и не уклоняется от ответственности. Защитник просил применить домашний арест как менее строгую меру пресечения.

Что решил суд

Следственный судья, заслушав позиции сторон и исследовав материалы ходатайства, постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 121 120 гривен. Решение учитывало тяжесть инкриминируемого преступления, в частности многочисленные эпизоды пересылки наркотических средств, а также факт самовольного оставления воинской части. Суд признал, что содержание под стражей необходимо для обеспечения надлежащего расследования, но предоставил возможность освобождения под залог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные арест Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду