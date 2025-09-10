Практика судів
Молодший сержант відправляв канабіс у військовій амуніції поштою – суд обрав запобіжний захід

12:38, 10 вересня 2025
У Миколаєві сержанта, який самовільно залишив частину та збував наркотики, взято під варту.
Молодший сержант відправляв канабіс у військовій амуніції поштою – суд обрав запобіжний захід
Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для 32-річного молодшого сержанта, підозрюваного у незаконному пересиланні та збуті наркотичних засобів, а також самовільному залишенні військової частини. Підозрюваний визнав провину, пояснивши, що відправляв канабіс на прохання знайомих, але суд визнав необхідність ізоляції для забезпечення розслідування.

Суть справи

Слідча суддя Центрального районного суду м. Миколаєва розглянула клопотання про застосування запобіжного заходу до 32-річного військовослужбовця у званні молодшого сержанта, який самовільно залишив свою військову частину та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів із метою збуту). За даними слідства, у червні 2025 року підозрюваний придбав канабіс і зберігав його з метою подальшого пересилання та збуту. Він відправляв наркотик, приховуючи його в елементах військової амуніції та одягу, отримувачам у Миколаївській, Одеській, Полтавській і Сумській областях. Загалом правоохоронці задокументували 9 епізодів таких дій.

Позиції сторін

Прокурор наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аргументуючи це тяжкістю злочину та необхідністю запобігти можливому ухиленню від слідства чи впливу на свідків. Підозрюваний визнав свою провину, пояснивши, що діяв на прохання знайомих, зокрема колишніх товаришів по службі, які надсилали йому гроші для придбання канабісу, який він потім відправляв їм. Він також зізнався, що іноді сам вживає канабіс. Захисник підозрюваного заперечував проти тримання під вартою, стверджуючи, що ризики, на які посилається прокуратура, відсутні, оскільки його клієнт визнає провину та не уникає відповідальності. Захисник просив застосувати домашній арешт як менш суворий запобіжний захід.

Що вирішив суд

Слідча суддя, заслухавши позиції сторін і дослідивши матеріали клопотання, постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 гривень. Рішення врахувало тяжкість інкримінованого злочину, зокрема численні епізоди пересилання наркотичних засобів, а також факт самовільного залишення військової частини. Суд визнав, що тримання під вартою необхідне для забезпечення належного розслідування, але надав можливість звільнення під заставу.

